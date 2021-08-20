Откуда берутся деньги в Бинарных Опционах

Откуда брокеры бинарных опционов берут деньги на выплаты по прибыльным контрактам своих клиентов? Деятельность подобных фирм никак нельзя назвать благотворительностью. Схема, по которой они работают, не имеет секретов. Для лучшего ее понимания следует ознакомиться с принципами работы самого рынка бинарных опционов. Это также позволит вам подобрать наиболее подходящую стратегию для своей торговли, чтобы получать максимальную прибыль.

Понятие бинарных опционов

Бинарные опционы представляют собой финансовый инструмент, который не имеет самостоятельной ценности. При покупке бинарного опциона трейдер делает ставку на то, в какую сторону изменится цена торгуемого актива. Каждый контракт имеет определенные условия, при выполнении которых он будет считаться выигрышным. В результате трейдеру на счет зачисляется определенная сумма средств, равная заранее известному проценту от стоимости опциона. Если условия не выполняются, то контракт считается убыточным и средства по нему не возвращаются.

Различия между брокерами Форекс и бинарных опционов не существенны, так как все эти организации являются лишь посредниками и работают по схеме внутреннего клиринга. Если ваш брокер утверждает, что каждая открытая трейдерами позиция хеджируется на фондовой бирже или все сделки осуществляются между трейдерами, то он нагло лжет.

Если же брокер бинарных опционов и правда выводит сделки на реальный рынок, то он всегда может это доказать. Если же при обращении к брокеру он не может показать вам детали вывода ваших сделок, то верить на слово ему нельзя. Особенно популярно говорить о выводе сделок на биржу у Форекс брокеров, так как это привлекается трейдеров. Но если и есть такие брокеры, которые действительно зеджируют сделки, то их единицы и реклама о них не "пестрит" повсюду.

Прибыль трейдера

Уже ни для кого не секрет, что бессистемная торговля бинарными опционами неминуемо ведет к потере денег. Торгуя «наугад», преумножать свой депозит на протяжении длительного времени не получится. При этом количество потерянных денег будет прямо пропорционально продолжительности торговли.

Математическое ожидание всех опционов является отрицательным ввиду того, что потенциальные потери всегда превышают размер выплат по прибыльному контракту. В среднем, доходность опционов у большинства брокеров составляет 70%. Если цена актива пойдет не в вашу сторону, то вы лишитесь всех 100%.

Если вы хотите, чтобы ваш депозит увеличивался, то необходимо совершать прибыльных сделок намного больше, чем убыточных. Добиться этого можно только при наличии стабильно работающей стратегии, в основе которой лежат долгосрочные закономерности. Не лишним будет и произвести ее адаптацию именно под рынок БО.

Прибыль брокера

Брокерам так же, как и трейдерам необходимо разрабатывать стратегии торговли. В их основе лежат статистические закономерности. В частности проводится анализ количества успешных трейдеров и тех, которые регулярно сливают свои депозиты. Часть клиентов брокера сможет зарабатывать, оставляя при этом статистическое преимущество компании без нарушения. Это делается за счет изменения процента выплат по контрактам.

Ранее мы уже говорили о том, что открытие сделок случайным образом приводит к сливу депозита. Как показывает статистика, большинство трейдеров торгуют именно так. Поэтому брокер всегда в плюсе.

С первого взгляда все кажется довольно простым. Но подобная стратегия не лишена и недостатков. На сегодняшний день существуют несколько стратегий, с помощью которых трейдер гарантированно может обыграть брокера. Одной из таких стратегий является торговля на новостях. Чтобы избежать потери денег брокер вводит ряд торговых ограничений. В противном случае он будет терять деньги. Проще говоря, основная задача трейдера заключается в том, чтобы превзойти статистическое преимущество брокера с помощью рынка как инструмента. Одним из основополагающих условий победы над брокером является наличие качественной стратегии, которая позволит прибыльным сделкам превзойти по количеству убыточные.

Заключение

Нам удалось выяснить, что брокеры бинарных опционов получают свои деньги благодаря самим трейдерам. Прибыль эти компании получают вследствие продажи контрактов. Они постоянно владеют статистическим преимуществом над трейдером. Но его можно победить с помощью проверенной стратегии. Поэтому не стоит делать преждевременных выводов. Каждый ваш шаг должен быть продуманным, а перед использованием стратегии в условиях реального рынка рекомендуется ее тщательно протестировать.

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