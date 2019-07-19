Индикатор для бинарных опционов Quantum Trend Sniper

Если вы стремитесь к успешной торговле бинарными опционами, то, вероятно, уже столкнулись с разнообразием индикаторов на рынке. Сегодня мы рассмотрим один из них – Quantum Trend Sniper. Этот инструмент предупреждает о возможных разворотах бычьего и медвежьего тренда, используя дивергенцию. Обладает интересными функциями, такими как уровни тейк-профита и настройка частоты торговых сигналов, что делает его универсальным инструментом, подходящим для торговли на Форексе. В этом обзоре мы не только рассмотрим особенности и преимущества данного индикатора для бинарных опционов, но также проанализируем, стоит ли он заявленных $150.
Давайте подробнее рассмотрим, что делает этот инструмент таким привлекательным для трейдеров, и как можно извлечь из него максимальную выгоду.
Содержание:
- Характеристики;
- Установка;
- Обзор и настройки;
- Правила торговли по Quantum Trend Sniper;
- Специфика применения;
- Заключение;
- Скачать Quantum Trend Sniper.
Характеристики индикатора для бинарных опционов Quantum Trend Sniper
- Терминал: MetaTrader 4
- Таймфрейм: H1
- Экспирация: 3 свечи
- Типы опционов: Call/Put
- Индикаторы: QuantumTrendSniper.ex4
- Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции
- Время торговли: 8:00 - 21:00 МСК
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium
Установка индикатора для бинарных опционов Quantum Trend Sniper
Индикатор Quantum Trend Sniper устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:
Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Quantum Trend Sniper
На заметку: Дивергенция возникает тогда, когда цена и индикатор движутся в разные стороны. Например, курс валютной пары растет и достигает новых максимумов, а осциллятор показывает снижение и более низкие значения.
Индикатор Quantum Trend Sniper формирует сигналы для открытия позиций в моменты изменения или замедления текущего тренда. Изучив точки входа, можно заметить, что они опираются на дивергенцию – различия между движением цены и значениями осциллятора RSI.
Согласно разработчику этого инструмента технического анализа Уэллсу Уайлдеру, дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а осциллятор этого не подтверждает. В статье "Индикатор для бинарных опционов RSI" мы объяснили, как использовать это полезное свойство с выгодой для себя. Рекомендуем прочитать ее всем, кто хочет освоить все аспекты работы с этим инструментом.
Для подтверждения наших предположений о том, что индикатор Quantum Trend Sniper действительно указывает на участки графика, где поведение цен актива начинает расходиться со значениями осциллятора, добавим RSI с периодом 14 и понаблюдаем за его поведением в местах, отмеченных стрелками.
На скриншоте выше можно заметить – появление стрелок сопровождается расхождением между ценой и осциллятором: новый ценовой максимум на графике слева (обозначен оранжевой стрелкой) не соответствует новому максимуму осциллятора, в то время как новый ценовой минимум на графике справа (обозначен зеленой стрелкой) не соответствует новому минимуму RSI. Следовательно, на левой стороне графика мы видим сигнал для покупки опциона Put, а на правой – для покупки опциона Call.
Таким образом, наша теория о том, что сигналы Quantum Trend Sniper основаны на дивергенции между ценой и осциллятором RSI подтвердилась. Осталось разобраться с параметрами и обсудить, как применять этот инструмент на практике.
Настроек и этого индикатора немного: период расчета осциллятора, тип цены, уровни перепроданности и перекупленности, цвета стрелок, активация уровней тейк-профит (для тех, кто торгует на Форекс) и алерты.
Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Quantum Trend Sniper
Индикатор Quantum Trend Sniper своевременно предупредит трейдера о возможном развороте рынка. Чтобы выжать максимум из каждой сделки, можно дополнительно к сигналам индикатора использовать комбинации японских свечей. О правильном применении свечных формаций читайте в этих статьях:
- Свечной анализ и бинарные опционы.
- Японские свечи для начинающих и как их читать.
- Японские свечи – графический анализ.
- Использование “пин-баров” в торговле бинарными опционами.
Помимо паттернов можно использовать полосы Боллинджера и реагировать только на сигналы, возникающие за их пределами. Однако мы решили не добавлять новые условия к открытию позиций и проверить работу этого "предсказателя" в его первоначальном виде.
Открытие опциона Call
- Появляется зеленая стрелка
- На открытии новой свечи покупаем Call
Открытие опциона Put
- Появляется оранжевая стрелка
- На открытии новой свечи покупаем Put
Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.
Специфика применения индикатора для бинарных опционов Quantum Trend Sniper
Этот индикатор генерирует надежные сигналы, хотя их количество не так велико, как у аналогичных индикаторов для определения тренда. Для увеличения числа сделок можно уменьшить диапазон значений параметров "Overbought" и "Oversold". Чем меньше интервал между ними, тем потенциально больше сделок.
На изображении выше видно, что увеличение интервала в два раза (с 10 до 20) привело к уменьшению числа сделок на четыре за тот же промежуток времени. Это важно учитывать при выборе таймфрейма и стиля торговли. Если индикатор Quantum Trend Sniper на выбранном таймфрейме генерирует слишком мало сигналов, попробуйте уменьшить промежуток между значениями "Overbought" и "Oversold". И наоборот, если сигналов слишком много и они не качественные, увеличьте диапазон между указанными параметрами.
Плюсы индикатора Quantum Trend Sniper
Этот инструмент привлекает своей простотой и универсальностью. Предустановленные уровни тейк-профит позволяют использовать его не только для торговли бинарными опционами, но и на рынке Forex. Гибкие настройки помогут подобрать оптимальный режим для каждого трейдера, а алерты – не упустить сделки.
Минусы индикатора Quantum Trend Sniper
Среди недостатков этого индикатора можно выделить его принцип торговли. Открытие сделок по сигналам дивергенции предполагает приверженность стилю торговли "на возврат к средним значениям". При внимательном рассмотрении можно заметить, что большинство сигналов формируется в направлении, противоположном текущему тренду, с целью поймать его разворот. О проблемах, связанных с таким подходом, можно узнать из книги "Межрыночный технический анализ" от известного специалиста по техническому анализу Джона Мерфи.
Заключение
Индикатор Quantum Trend Sniper – это отличный выбор для тех, кто привык быстро реагировать на изменения тренда. Он основан на принципе дивергенции и обладает гибкими настройками, позволяющими адаптировать его сигналы под индивидуальные предпочтения каждого трейдера. Более того, он успешно работает на рынке Forex, где с помощью предустановленных уровней тейк-профит можно расширить его применимость.
Индикатор Quantum Trend Sniper вполне заслужено стоит $150 благодаря своей универсальности и простоте использования. Несмотря на выявленные недостатки, он остаётся привлекательным инструментом для тех, кто стремится к качественной торговле бинарными опционами. Гибкие настройки и алерты делают его ценным помощником.
Рекомендуем начать осваивать этот инструмент с открытия демо-счета у брокера с минимальным депозитом. После получения устойчивых результатов переходите к торговле на реальном счёте, соблюдая все правила риск-менеджмента и управления капиталом. Желаем всем успешной торговли!
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.