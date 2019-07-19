Индикатор для бинарных опционов Quantum Trend Sniper

Если вы стремитесь к успешной торговле бинарными опционами, то, вероятно, уже столкнулись с разнообразием индикаторов на рынке. Сегодня мы рассмотрим один из них – Quantum Trend Sniper. Этот инструмент предупреждает о возможных разворотах бычьего и медвежьего тренда, используя дивергенцию. Обладает интересными функциями, такими как уровни тейк-профита и настройка частоты торговых сигналов, что делает его универсальным инструментом, подходящим для торговли на Форексе. В этом обзоре мы не только рассмотрим особенности и преимущества данного индикатора для бинарных опционов, но также проанализируем, стоит ли он заявленных $150.

Давайте подробнее рассмотрим, что делает этот инструмент таким привлекательным для трейдеров, и как можно извлечь из него максимальную выгоду.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов Quantum Trend Sniper

Установка индикатора для бинарных опционов Quantum Trend Sniper

Индикатор Quantum Trend Sniper устанавливается стандартно в платформу Metatrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Quantum Trend Sniper

На заметку: Дивергенция возникает тогда, когда цена и индикатор движутся в разные стороны. Например, курс валютной пары растет и достигает новых максимумов, а осциллятор показывает снижение и более низкие значения.

Индикатор Quantum Trend Sniper формирует сигналы для открытия позиций в моменты изменения или замедления текущего тренда. Изучив точки входа, можно заметить, что они опираются на дивергенцию – различия между движением цены и значениями осциллятора RSI.

Согласно разработчику этого инструмента технического анализа Уэллсу Уайлдеру, дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а осциллятор этого не подтверждает. В статье "Индикатор для бинарных опционов RSI" мы объяснили, как использовать это полезное свойство с выгодой для себя. Рекомендуем прочитать ее всем, кто хочет освоить все аспекты работы с этим инструментом.

Для подтверждения наших предположений о том, что индикатор Quantum Trend Sniper действительно указывает на участки графика, где поведение цен актива начинает расходиться со значениями осциллятора, добавим RSI с периодом 14 и понаблюдаем за его поведением в местах, отмеченных стрелками.

На скриншоте выше можно заметить – появление стрелок сопровождается расхождением между ценой и осциллятором: новый ценовой максимум на графике слева (обозначен оранжевой стрелкой) не соответствует новому максимуму осциллятора, в то время как новый ценовой минимум на графике справа (обозначен зеленой стрелкой) не соответствует новому минимуму RSI. Следовательно, на левой стороне графика мы видим сигнал для покупки опциона Put, а на правой – для покупки опциона Call.

Таким образом, наша теория о том, что сигналы Quantum Trend Sniper основаны на дивергенции между ценой и осциллятором RSI подтвердилась. Осталось разобраться с параметрами и обсудить, как применять этот инструмент на практике.

Настроек и этого индикатора немного: период расчета осциллятора, тип цены, уровни перепроданности и перекупленности, цвета стрелок, активация уровней тейк-профит (для тех, кто торгует на Форекс) и алерты.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Quantum Trend Sniper

Индикатор Quantum Trend Sniper своевременно предупредит трейдера о возможном развороте рынка. Чтобы выжать максимум из каждой сделки, можно дополнительно к сигналам индикатора использовать комбинации японских свечей. О правильном применении свечных формаций читайте в этих статьях:

Помимо паттернов можно использовать полосы Боллинджера и реагировать только на сигналы, возникающие за их пределами. Однако мы решили не добавлять новые условия к открытию позиций и проверить работу этого "предсказателя" в его первоначальном виде.

Открытие опциона Call

Появляется зеленая стрелка На открытии новой свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Появляется оранжевая стрелка На открытии новой свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Quantum Trend Sniper

Этот индикатор генерирует надежные сигналы, хотя их количество не так велико, как у аналогичных индикаторов для определения тренда. Для увеличения числа сделок можно уменьшить диапазон значений параметров "Overbought" и "Oversold". Чем меньше интервал между ними, тем потенциально больше сделок.

На изображении выше видно, что увеличение интервала в два раза (с 10 до 20) привело к уменьшению числа сделок на четыре за тот же промежуток времени. Это важно учитывать при выборе таймфрейма и стиля торговли. Если индикатор Quantum Trend Sniper на выбранном таймфрейме генерирует слишком мало сигналов, попробуйте уменьшить промежуток между значениями "Overbought" и "Oversold". И наоборот, если сигналов слишком много и они не качественные, увеличьте диапазон между указанными параметрами.

Плюсы индикатора Quantum Trend Sniper

Этот инструмент привлекает своей простотой и универсальностью. Предустановленные уровни тейк-профит позволяют использовать его не только для торговли бинарными опционами, но и на рынке Forex. Гибкие настройки помогут подобрать оптимальный режим для каждого трейдера, а алерты – не упустить сделки.

Минусы индикатора Quantum Trend Sniper

Среди недостатков этого индикатора можно выделить его принцип торговли. Открытие сделок по сигналам дивергенции предполагает приверженность стилю торговли "на возврат к средним значениям". При внимательном рассмотрении можно заметить, что большинство сигналов формируется в направлении, противоположном текущему тренду, с целью поймать его разворот. О проблемах, связанных с таким подходом, можно узнать из книги "Межрыночный технический анализ" от известного специалиста по техническому анализу Джона Мерфи.

Заключение

Индикатор Quantum Trend Sniper – это отличный выбор для тех, кто привык быстро реагировать на изменения тренда. Он основан на принципе дивергенции и обладает гибкими настройками, позволяющими адаптировать его сигналы под индивидуальные предпочтения каждого трейдера. Более того, он успешно работает на рынке Forex, где с помощью предустановленных уровней тейк-профит можно расширить его применимость.

Индикатор Quantum Trend Sniper вполне заслужено стоит $150 благодаря своей универсальности и простоте использования. Несмотря на выявленные недостатки, он остаётся привлекательным инструментом для тех, кто стремится к качественной торговле бинарными опционами. Гибкие настройки и алерты делают его ценным помощником.

Рекомендуем начать осваивать этот инструмент с открытия демо-счета у брокера с минимальным депозитом. После получения устойчивых результатов переходите к торговле на реальном счёте, соблюдая все правила риск-менеджмента и управления капиталом. Желаем всем успешной торговли!

Скачать индикатор бинарных опционов Quantum Trend Sniper

Скачать

Попробовать на демо

