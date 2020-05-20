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        Стратегия Торговля на коррекции

        Стратегия для Binarium "Торговля на коррекции"

        Под коррекцией понимается изменение курса после продолжительного тренда, достигшего зоны перекупленности или перепроданности. Трейдеры используют данную стратегию для брокера Binarium в качестве базовой. Данный метод необходимо изучить каждому, кто занимается торговлей биржевыми активами и бинарными опционами.

        Почему трейдеры брокера Binarium торгуют по коррекции?

        Брокер Binarium напоминает трейдерам, что биржи подвержены влиянию множества факторов, каждый из которых способен спровоцировать как резкий, так и падение котировок. Однако со временем рынок восстанавливает баланс. Из-за этого возникает коррекция цены, которая начинает двигаться в пределах определенного коридора.

        Правила торговли по коррекции

        Несмотря на то, что цены способны взлетать высоко вверх и падать, их направление носит волнообразный характер. Такой характеристикой отличается и коррекция. Она, как и курса валют, со временем повторяется. То есть коррекция может идти вниз либо вверх.

        Коррекционные волны

        Применяя данную стратегию для Бинариум, следует помнить, что при восходящем тренде цена не должна достигать локальных максимумов, а при нисходящем — минимумов. Чтобы начать торговлю в рамках описываемой системы, необходимо сначала определиться с направлением текущей тенденции. Допустим, сейчас наблюдается восходящий тренд. В этом случае нужно дождаться закрытия самой длинной свечи и появление новой, которая движется в другом направлении (окрашена в красный цвет). В такой ситуации следует открывать сделку на понижение цены.

        С целью повышения эффективности торговли рекомендуется дождаться, пока не откроется несколько свечей, подтверждающих коррекцию. И только после этого открывать соответствующую сделку.

        Опцион Put

        В рамках этой стратегии рекомендуется торговать опционами со сроком экспирации, равном периоду формирования 2-4 свечей. В одну сделку следует инвестировать до 4% от депозита.

        Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Binarium

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        Комментарии

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        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Главное распознать что началась коррекция
        21 декабря 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Тяжело сидеть и ждать.....
        19 декабря 2023
        Ответить
        Ангелина
        Ангелина
        Когда изучала тех анализ у одного из трейдеров, то он говорил про такие откаты и что по ним и надо торговать тренд
        20 мая 2020
        Ответить
        Артур Беглый
        Артур Беглый
        Спасибо, с каждым днем становится все понятнее, как торговать по движению именно.
        20 мая 2020
        Ответить
        Иван Галич
        Хорошая стратегия, подразумевает правильную торговлю.но главное не нарушать правила ММ
        20 мая 2020
        Ответить
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