Стратегия для Binarium "Торговля на коррекции"

Под коррекцией понимается изменение курса после продолжительного тренда, достигшего зоны перекупленности или перепроданности. Трейдеры используют данную стратегию для брокера Binarium в качестве базовой. Данный метод необходимо изучить каждому, кто занимается торговлей биржевыми активами и бинарными опционами.

Почему трейдеры брокера Binarium торгуют по коррекции?

Брокер Binarium напоминает трейдерам, что биржи подвержены влиянию множества факторов, каждый из которых способен спровоцировать как резкий, так и падение котировок. Однако со временем рынок восстанавливает баланс. Из-за этого возникает коррекция цены, которая начинает двигаться в пределах определенного коридора.

Правила торговли по коррекции

Несмотря на то, что цены способны взлетать высоко вверх и падать, их направление носит волнообразный характер. Такой характеристикой отличается и коррекция. Она, как и курса валют, со временем повторяется. То есть коррекция может идти вниз либо вверх.

Применяя данную стратегию для Бинариум, следует помнить, что при восходящем тренде цена не должна достигать локальных максимумов, а при нисходящем — минимумов. Чтобы начать торговлю в рамках описываемой системы, необходимо сначала определиться с направлением текущей тенденции. Допустим, сейчас наблюдается восходящий тренд. В этом случае нужно дождаться закрытия самой длинной свечи и появление новой, которая движется в другом направлении (окрашена в красный цвет). В такой ситуации следует открывать сделку на понижение цены.

С целью повышения эффективности торговли рекомендуется дождаться, пока не откроется несколько свечей, подтверждающих коррекцию. И только после этого открывать соответствующую сделку.

В рамках этой стратегии рекомендуется торговать опционами со сроком экспирации, равном периоду формирования 2-4 свечей. В одну сделку следует инвестировать до 4% от депозита.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

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