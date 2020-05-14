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        Стратегия Семь свечей

        Стратегия для Binarium "Семь свечей"

        Многие трейдеры, включая новичков, используют данную стратегию для брокера Binarium. Популярность метода во многом обусловлена его простотой, так как для открытия сделки по бинарным опционам не потребуются знания в техническом анализе. Однако, несмотря на сказанное, стратегия «Семь свечей» демонстрирует высокую эффективность, позволяя трейдерам регулярно извлекать прибыль из торговли.

        Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

        Почему нужно применять эту стратегию для Бинариум?

        Клиенты брокера Binarium отмечают, что стратегия «Семь свечей» отличается стабильностью. Торговать в рамках данной системы рекомендуется на часовом таймфрейме. Эффективность системы обусловлена тем, что торговля ведется при продолжительном сроке экспирации. Возникающие при этом сигналы и рыночные шумы трейдерам игнорируются.

        Принцип торговли по стратегии

        Что приступить к торговле, используя данную стратегию для Бинариум, необходимо определиться с временным интервалом. Он располагается в промежутке между 22:00 и 11:00 по GMT. В этом интервале находится 13 свечей, которые нужно разделить на зеленые (восходящие) и красные (нисходящие). Согласно правилам данной системы, открывать сделку нужно в направлении, противоположном тому, в котором открывается большинство свечей. Для понимания можно рассмотреть пример. Если большая часть свечей красная, то необходимо покупать опцион Call.

        При этом, чтобы открыть указанную в примере сделку, нужно не менее семи таких свечей. В течение последующих четырех часов (или менее) необходимо дождаться, пока не появится очередная красная свеча. Как только она закроется, следует открыть в терминале брокера Binarium сделку на покупку Call.

        Опцион Call

        Выставлять ордера на покупку Put нужно при обратной ситуации. В этом случае необходимо дождаться появления в указанном интервале более семи зеленых свечей и еще одну такую в последующие четыре часа. После ее закрытия можно открывать сделку.

        Опцион Put

        Опытные трейдеры применяют описанную стратегию для покупки опционов со сроком экспирации от 1 до 3 часов. Инвестировать в одну сделку можно не более 2% от депозита.

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        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Binarium

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        Комментарии

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        Артур
        Артур
        Терпение нужно ну прямо ангельское.
        22 декабря 2023
        Ответить
        Генчик
        Генчик
        Не уверен, что будет работать 7 свечей, лучше использовать стратегию 3 свечи тогда уже...
        14 мая 2020
        Ответить
        Ким Чен
        Не уверен, что будет работать 7 свечей, лучше использовать стратегию 3 свечи тогда уже...
        Если по тренду торговать, то будет работать. А против движения будут лоссы конечно.
        14 мая 2020
        Ответить
        Ангелина
        Ангелина
        Мне тоже больше по нраву стратегия на 3 свечи, она как-то проще, чем 7 свечей ждать))
        14 мая 2020
        Ответить
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