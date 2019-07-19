Стратегия для Pocket Option "Supertrend"

Стратегия для бинарных опционов на платформе Pocket Option “Supertrend” использует один из самых популярных индикаторов современного технического анализа. Появившись в начале 2000-х, этот индикатор быстро завоевал доверие и симпатии трейдеров по всему миру благодаря своей простоте и надежности. О том, как эффективно использовать этот инструмент в торговле бинарными опционами, расскажем в этом обзоре.

Содержание:

Характеристики стратегии Pocket Option для бинарных опционов

Терминал: webtrader Pocket Option

Таймфрейм: М5

Экспирация: 3 свечи

Типы опционов: Call/Put

Встроенные индикаторы: Supertrend

Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции

Время торговли: 8:00 - 20:00 (GMT+2)

Рекомендуемые брокеры: Pocket Option

Установка стратегии Pocket Option "Supertrend" для бинарных опционов

Индикатор стратегии Pocket Option "Supertrend" устанавливается стандартным образом. Чтобы добавить его на график, откройте основное окно торговой платформы, кликните по иконке «Индикаторы» и перейдите в меню выбора. В появившемся списке выберите нужный инструмент и задайте его параметры.

Обзор и настройки стратегии Pocket Option "Supertrend" для бинарных опционов

Эта стратегия генерирует торговые сигналы на основе одноименного индикатора. Хотя точная дата его появления неизвестна, трейдеры начали активно обсуждать Supertrend в начале 2000-х годов. Многие оценили простоту и надёжность этого инструмента в качестве трендового индикатора. Он наглядно отображает текущую ценовую тенденцию на графике, поэтому даже начинающим трейдерам легко определить направление торговли.

Как видно на изображении выше, в момент смены тренда с медвежьего на бычий линия индикатора меняет цвет на зеленый и опускается ниже цен, а в ее начале появляется маркер “Купить”. Зеркальная ситуация наблюдается при переходе от бычьего тренда к медвежьему: линия индикатора окрашивается в оранжевый цвет, поднимается выше цен, а в ее начале появляется маркер “Продать”.

Линию индикатора Supertrend можно использовать по-разному. Если вы торгуете на Форекс, вы можете передвигать по ней скользящий стоп-лосс. Трейдеры бинарных опционов используют ее как индикатор тренда: если линия зеленая и находится под ценами – на рынке бычий тренд, и следует открывать исключительно опционы Call. Если же линия сменила цвет на оранжевый и переместилась над ценами – рынком управляют продавцы, и стоит рассматривать покупки опционов Put.

У индикатора Supertrend есть две основные настройки: период ATR и множитель. Чтобы изменить их значения, нажмите на иконку “Карандаш” в основном окне торговой платформы Pocket Option. После этого откроется окно с характеристиками, где можно указать новые параметры инструмента.

Показатель “ATR Период” определяет, за сколько последних свечей рассчитывается средний истинный диапазон, измеряющий волатильность актива. На основе этого значения индикатор Supertrend оценивает, на каком расстоянии от цены должна проходить его линия. Чем выше волатильность, тем дальше располагается линия, и наоборот – на участках с низкой активностью линия Supertrend находится ближе к цене.

Множитель – коэффициент, на который умножается значение ATR. Он определяет чувствительность индикатора: чем больше множитель, тем менее чувствительным становится Supertrend. Это снижает количество ложных сигналов, но увеличивает запаздывание при смене тренда.

В торговой платформе Pocket Option можно установить максимальное значение множителя, равное 5.

Правила торговли по стратегии Pocket Option "Supertrend"

Сначала определяем направление текущего тренда, который определяем по цвету и положению линии индикатора. Если линия Супертренд зеленая и она расположена под ценой – значит тренд бычий, готовимся к открытию опционов Call. Если линия индикатора оранжевая и расположена над ценой – на рынке медвежий тренд и следует искать точку входа на открытие опционов Put.

Далее необходимо дождаться свечного паттерна закрытие свечи выше предыдущего максимума для опционов Call, и закрытие свечи ниже предыдущего минимума – для Put.

Эта стратегия формирует много качественных торговых сигналов, но не смотря на это следует придерживаться правил управления рисками и капиталом, о которых мы подробно рассказывали в подборке статей на эту тему:

Открытие опциона Call

Линия Supertrend зеленого цвета – на рынке бычий тренд. Последняя свеча закрылась выше максимума предыдущей. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Линия Supertrend красного цвета – на рынке медвежий тренд. Последняя свеча закрылась ниже минимума предыдущей. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

Время экспирации следует установить на три свечи. Хотя можете поэкспериментировать и с другими периодами.

Специфика применения стратегии бинарных опционов "Supertrend" для Pocket Option

Главный индикатор этой торговой стратегии выполняет две функции одновременно: он работает как детектор тренда и как скользящий стоп-лосс. Это позволяет легко интерпретировать его сигналы, указывающие на текущее направление рынка. Сигнал разворота возникает в момент пересечения ценой линии Supertrend, после чего индикатор меняет свой цвет и положение относительно цены актива.

Плюсы стратегии Pocket Option "Supertrend"

К преимуществам этой системы относятся однозначность и простота торговых сигналов. Благодаря встроенному ATR индикатор Supertrend учитывает рыночную волатильность и автоматически подстраивается под изменения на рынке. Система работает на любых активах и таймфреймах.

Минусы стратегии Pocket Option "Supertrend"

К недостаткам стратегии можно отнести формирование ложных сигналов во флэте. В такие периоды она часто генерирует сигналы на разворот из-за постоянного пересечения ценой границ основного индикатора, что заставляет Supertrend менять свой цвет. По этой причине рекомендуется его использовать в связке с осциллятором, например RSI, для фильтрации ложных сигналов.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов на платформе Pocket Option “Supertrend” – еще одна успешная система следования за трендом. В отличие от классических скользящих средних, ее основной индикатор включает встроенную оценку волатильности. Благодаря ATR индикатор достаточно гибкий и способен автоматически подстраиваться под текущие рыночные условия, что делает сигналы системы более надежными. В сочетании со свечным паттерном, описанным в этом обзоре, процент успешных сделок при торговле бинарными опционами может стать еще выше.

Перед торговлей по этой системе на реальные средства, рекомендуется протестировать ее сигналы на демо-счете у брокера Pocket Option. Не забывайте про управление рисками и капиталом. Удачной торговли!

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В POCKET OPTION

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Смотрите также: