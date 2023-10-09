Мобильное приложение PocketOption для Android и iOS

Активно развивающаяся сфера бинарных опционов не отстает от развития технологий и предлагает своим клиентам-трейдерам современные и удобные условия для трейдинга. Брокеры создают специальные приложения для торговли бинарными опционами, позволяя устанавливать их на планшеты и смартфоны под ОС Android и iOS. И поэтому вы можете быть в курсе изменений цен на рынках в любое время и в любом месте.
Одним из таких приложений является мобильная торговая платформа Pocket Option на Android. В данном приложении есть почти весь функционал базовой платформы.
Функционал мобильной торговой платформы Pocket Option
Брокер бинарных опционов Pocket Option довольно молод и предоставляет услуги интернет-трейдинга лишь с 2017 года.
В 2018 году данный брокер начал предоставлять свои услуги на российском рынке.
Многофункциональная торговая платформа Pocket Option создавалась специалистами в сфере трейдинга и значительно отличается от конкурентов инновационностью и в тоже время простотой.
Основные преимущества терминала:
- Не требует стороннего программного обеспечения.
- Торговый терминал есть как для ПК на ОС Windows, так и для мобильных устройств на OC Андроид и iOS.
- Большой выбор инструментов для анализа рынков (трендовые линии, линии Фибоначчи, индикаторы).
- Множество торговых инструментов, которых более 100 (валютные пары, криптовалюты, акции, индексы).
- Экспирация контрактов от 1 минуты до 4 часов.
- Наличие отложенных и экспресс-ордеров.
- Торговые сигналы как от самого брокера, так и от других трейдеров.
- Обучающие материалы.
Установка и работа с мобильным терминалом Pocket Option на Андроид
Терминал для мобильных устройств Pocket Option, как уже было сказано, сохранил почти все функции базового терминала. Вы можете зарегистрировать аккаунт через приложение и начать полноценную торговлю.
Приложение на Андроид для Pocket Option загружается и устанавливается стандартно через Play Market. Желательно иметь устройство с 2 ГБ и больше оперативной памяти.
Перейдя по этой ссылке, вы сразу попадете на страницу приложения в Play Market – Мобильный торговый терминал Pocket Option.
Далее нажмите «установить» и ожидайте, пока приложение скачается и установится, после чего чего можно будет запустить:
|Установка
|Запуск
|Интерфейс
Пользуясь мобильным приложением, вы сможете:
- Масштабировать график.
- Смотреть историю котировок.
- Выбирать нужный торговый инструмент.
- Видеть информацию о торговле с помощью социального трейдинга.
- Торговать.
В нижней части экрана находятся такие кнопки, как:
- Смена типа графика (линии, свечи, бары).
- Тайм фрейм.
- Графические инструменты (индикаторы, трендовые линии).
- История всех наших сделок.
Меню в левом верхнем углу экрана позволяет пополнить счет и также скачать приложения для торговых сигналов, аналитики и стратегий.
Доступ к приложениям можно получить без регистрации.
В приложении Pocket Option «Аналитика» вы сможете найти разную информацию в зависимости от вашего стиля торговли либо интереса. В приложении вы можете посмотреть:
- Технический анализ.
- Фундаментальный анализ.
- Видео аналитику.
- Сигналы индикаторов.
- Обзор рынка.
- Экономический календарь.
- Актуальные процентные ставки.
И это не весь список доступных материалов.
В приложении «Сигналы» вы найдете сигналы по каждой валютной паре на данный момент.
В приложении «Торговых стратегий» имеется около 70 стратегий, которые можно применять на различных тайм фреймах и для различных типов трейдинга.
|Аналитика Pocket Option
|Сигналы Pocket Option
|Стратегии Pocket Option
Функционал, отсутствующий в мобильном приложении терминала Pocket Option
К сожалению, не весь функционал доступен в мобильном приложении. В приложении отсутствуют:
- Роботы-советники.
- Турниры.
- Социальный трейдинг.
- Полноценные настройки для некоторых индикаторов.
Мобильный торговый терминал Pocket Option для iOS
Также приложение существует и для устройств на базе iOS. Кроме разных ОС между ними нет никаких отличий и поэтому все что было описано для Android-приложения будет актуально и для iOS.
Заключение
Приложение Pocket Option для мобильных устройств является удобным инструментов для удаленного ведения торговли, но, к сожалению, не сможет заменить базовый терминал на ПК, который имеет больший функционал. Провести серьезный анализ тоже вряд ли получится на смартфоне. Но для сопровождения сделок и слежения за ценами мобильное приложение подойдет как нельзя кстати и в этом его основное преимущество.
Скачать приложение PocketOption
При открытии счета на платформе брокера Pocket Option вам будет полезно применить один из промокодов для пополнения счета.
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