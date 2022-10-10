Стратегия Trend Analyzer Pro – это сигнальная система для бинарных опционов, включающая в себя показания текущего тренда, уровни поддержки/сопротивления и волатильности, рассчитываемой за период в 10 дней. Сочетая в себе сигналы для входа в сделку и показания тренда, индикаторы, которые входят в систему, являются универсальными и не требует использования других инструментов.
Стратегия для бинарных опционов Trend Analyzer Pro является платной и стоит $47, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.
Содержание:
- Характеристики стратегии Trend Analyzer Pro;
- Установка индикаторов стратегии Trend Analyzer Pro в MT4;
- Обзор и настройки индикаторов стратегии Trend Analyzer Pro;
- Правила торговли по стратегии Trend Analyzer Pro;
- Открытие опциона Call;
- Открытие опциона Put;
- Заключение;
- Скачать.
Характеристики стратегии для бинарных опционов Trend Analyzer Pro
- Терминал: MetaTrader 4.
- Таймфрейм: М1-H4.
- Экспирация: 5 свечей.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: SupportAndResistanceBuffers.ex4, TrendAnalyzerPRO.ex4.
- Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
- Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Deriv, Binarium.
Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Trend Analyzer Pro в MT4
Индикаторы стратегии Trend Analyzer Pro устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файлы стратегии. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:
Обзор и настройки индикаторов стратегии Trend Analyzer Pro для бинарных опционов
Данная торговая система является сигнальной, поэтому основным индикатором в ней является TrendAnalyzerPRO, который генерирует стрелочки на графике:
Настройки индикатора не позволяют менять частоту сигналов, но можно настроить:
- алерты для сигналов;
- алерты для пробоя дневного диапазона;
- включение/выключение алертов;
- диапазон дня в пипсах.
Если с первыми параметрами все понятно, то последний параметр будет понятен не всем. Суть его заключается в том, что когда диапазон дня от самой нижней цены до самой выской цены станет больше, чем установленный, вы получите уведомление. Эта функция помогает определить, находится выбранный торговый актив в тренде или флэте. За основу количества пипсов можно брать показания 10-дневной волатильности, которую показывает этот индикатор:
К примеру, волатильность составляет 89 пипсов, которые вы и вносите в параметры индикатора. Как только диапазон актива превышает 89 пипсов, вы получаете уведомление. И если цена в этот момент растет, то это говорит о бычьем тренде, а если падает – о медвежьем. Если же цена за весь день не превысит данный диапазон, то это будет говорит о боковом тренде (флэте).
Кроме показаний волатильности в верхнем левом углу можно также наблюдать анализатор тренда, который показывает актуальное направление тренда:
Вторым ииндикатором в системе выступают уровни поддержки и сопротивления, которые выстраивают сетку из уровней:
У уровней есть один единственный параметр, который можно менять, но он не вносит изменения в саму работу инструмента:
Правила торговли по стратегии Trend Analyzer Pro для бинарных опционов
Так как стратегия является трендовой, то особое внимание при торговле по ней стоит обращать на указание тренда в левом верхнем углу. Торговля против тренда тоже может приносить доход, но и риски там выше. Поэтому лучше придерживаться трендовой торговли.
Также в стратегии Trend Analyzer Pro есть уровни, но эффективны они будут только на часовых графиках и выше. Из-за того, что уровни строятся с определенным диапазоном, на всем привычных пятиминутных периодах уровни будут расположение далеко друг от друга и опираться на них необязательно, но если уровень и сигнал совпали, то такая сделка с большей вероятностью принесет прибыль.
По итогу, для покупки опциона Call нужно, чтобы:
- Был восходящий тренд, о чем говорит указатель в левом верхнем углу.
- Появилась синяя стрелочка, направленная вверх.
- Рядом с ценой был уровень поддержки (необязательно).
Для покупки опциона Put нужно, чтобы:
- Был нисходящий тренд, о чем говорит указатель в левом верхнем углу.
- Появилась красная стрелочка, направленная вниз.
- Рядом с ценой был уровень сопротивления (необязательно).
Таймфрейм можно использовать любой, а экспирация должна составлять 5 свечей. Входить в сделку лучше после закрытия свечи.
Открытие опциона Call
В этом случае уровни были далеко от цены и поэтому на них можно было не обращать внимания, так как они являются лишь дополнительным подтверждением. Кроме уровней наблюдался восходящий тренд и появилось два сигнала, один из которых оказался прибыльным, а второй принес бы убыток, так как цена в этот момент была в микро-флэте. В любом случае можно было покупать опционы с экспирацией в 5 свечей:
Открытие опциона Put
В данной ситуации у нас был и уровень, который подтвердил наш сигнал. Также был нисходящий тренд. Поэтому при появлении сигнала можно покупать опцион Put, но стоит дождаться закрытия сигнальной свечи, чтобы подтвердилось пробитие уровня и сам сигнал. И по итогу сделка принесла бы прибыль с использованием экспирации в 5 минут:
Заключение
Стратегию Trend Analyzer Pro можно отнести к простой и подходящей для новичков, так как основной упор идет на сигналы и тренд, и при этом ничего не нужно определять самим, все это делает торговая система. Несмотря на это, обязательно тестируйте ее на демо-счету, чтобы понять принципы ее работы.
Также очень важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогают сберечь ваши деньги на депозите, и помимо этого торговать лучше всего через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.
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