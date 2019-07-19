VideForex – краткий обзор скам-брокера бинарных опционов Мошеннический брокер VideForex начал свою деятельность на рынке бинарных опционов в марте 2018 года. На сайте аферистов утверждается, что компания является международным брокером с регистрацией на Маршалловых островах, однако на деле эта регистрация давно аннулирована. В перечне услуг заявлена круглосуточная торговля под руководством «опытных наставников», включая выходные дни. VideForex отзывы

Брокер бинарных опционов VideForex – клон другой мошеннической компании, RaceOption. Их сайты почти идентичны, а тексты пользовательских соглашений явно скопированы. Оба «брокера» зарегистрированы по одному адресу, имеют один торговый терминал и одинаково представлены в социальных сетях. Случайное ли это совпадение или продуманный план одних и тех же мошенников – разберемся в этом обзоре.

Основные характеристики брокера бинарных опционов

Общая информация о брокере

VideForex – очередной мошеннический проект, маскирующийся под брокера бинарных опционов. Как и многие подобные компании, этот скам-брокер на своем сайте обещает нереально высокие выплаты – до 95% всего за 60 секунд, а также щедрые денежные призы и подарки. Клиентам предлагают выбрать один из четырех типов счетов: бронзовый, серебряный, золотой или VIP. Разница между ними заключается лишь в размере минимального депозита и наличии так называемой экспертной поддержки по вопросам трейдинга от «брокера».

Регистрация домена

Согласно данным общедоступной базы Whois, домен videforex.com был зарегистрирован в феврале 2017 года, а уже в марте 2018 на нем появился первый сайт. Именно этот момент можно считать стартом деятельности мошеннического проекта VideForex.

Лицензии и регуляция

Самое уязвимое место в цепочке лжи таких мошеннических сайтов, как VideForex, это представленные ими документы о регистрации и лицензии компаний, которым они якобы принадлежат. Достаточно проверить эти сведения, чтобы сразу понять, что перед вами аферисты.

В футере официального сайта VideForex указано, что этот псевдо брокер принадлежит компании INVOLVA CORP. Сообщается, что она зарегистрирована на Маршалловых островах под номером 104693.

Однако проверка в реестре тихоокеанского островного государства показывает, что регистрация этой компании аннулирована еще в мае 2022 года. Аналогичные проблемы у брокера-мошенника связаны и с регуляцией. Если поинтересоваться его лицензией даже у второразрядного регулятора FMRRC, окажется, что она истекла еще в феврале 2024 года.

Таким образом на момент написания обзора у скам брокера VideForex не было ни лицензий, ни документов, подтверждающих регистрацию компании, которой он якобы принадлежит.

Продвижение в соцсетях

У брокера мошенника VideForex нет никаких социальных сетей. Единственная ссылка, ведущая на пустой профиль соцсети X, доступна исключительно в русскоязычной версии сайта.

Как видно, никто и не пытался продвигать этот проект в социальных сетях, что является четким признаком мошеннических действий со стороны так называемого “брокера”.

Торговые условия

Среди активов, которые предлагает VideForex своим клиентам, можно встретить как обычные валютные пары, сырьевые товары и криптовалюты с акциями, так и совсем экзотические, например пулы на криптовалюты, валюты и синтетический индекс TRUMP vs MUSK. В таких пулах трейдеры делятся на команды, делая ставку на рост или снижение индекса. Доходность сделок в них обычно высокая, так как победители делят между собой ставки проигравших.

Котировки по большинству активов генерируются специальным алгоритмом, о чем говорит специальный маркер OTC. Активы с таким индексом торгуются круглосуточно без остановки на выходные и праздничные дни.

Регистрация у брокера VideForex

Регистрация у мошенника VideForex проходит по стандартной схеме, как у честных брокеров бинарных опционов: заполняете форму и получаете доступ к торговой платформе.

После получения доступа к торговому терминалу вы сможете участвовать в конкурсах, просматривать статистику сделок и всех финансовых операций, а также подключать свой счет к сервису копирования сделок. Однако мы не рекомендуем делать это в компании с такой плохой репутацией, как у VideForex.

Верификация персональных данных

Чтобы пользоваться всеми функциями платформы VideForex, необходимо пройти верификацию персональных данных.

Процесс верификации, показанный на изображении ниже, включает несколько шагов: сначала нужно указать имя, фамилию и телефон, затем выбрать из списка документ, подтверждающий личность, загрузить его и сделать с ним селфи. Еще раз предупреждаем о рисках передачи таких данных на сайте этих мошенников.

Минимальный депозит на платформе VideForex

Минимальный депозит на платформе VideForex составляет $250, что значительно выше, чем у большинства брокеров бинарных опционов. Это еще один повод задуматься о целесообразности открытия счета в этой компании. Для сравнения, у брокера бинарных опционов Pocket Option минимальный порог всего $5, а у брокера Quotex– $10. Разница очевидна. Если хотите узнать, где еще можно начать торговлю с небольших сумм, рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов с минимальным депозитом.

Пополнение счёта у брокера и вывод денег с сайта

Пополнить счет у мошеннического брокера VideForex можно через банковские карты VISA и American Express, обменники changelly и paybis, а также с помощью биткоина, эфириума и других альткоинов.

Типы счетов

Лжеброкер бинарных опционов VideForex предлагает пять типов счетов: Bronze, Silver, Gold, VIP для реальной торговли и демо-счет для обучения.

Тип счета Описание Бронзовый Счет начального уровня с минимальным депозитом от 250 $, а также поддержкой в чате 24/7. Доступно копирование сделок опытных трейдеров. Серебряный Счет следующего уровня с минимальным депозитом от 1000 $. Доступно все, что и для бронзового счета, плюс дополнительный мастер-класс в формате вебинара по трейдингу и три безрисковые сделки. Золотой Счет продвинутого уровня с минимальным депозитом от 3000 $. Доступны все привилегии серебряного счета, а также персональный менеджер. VIP Счет максимального уровня с минимальным депозитом от 50 000 $. Доступны все привилегии золотого счета, а также 100-процентный бонус на депозит. Демонстрационный Счет для начинающих трейдеров, желающих изучить торговый терминал и основы трейдинга бинарными опционами.

Торговые платформы

Для заключения сделок VideForex предлагает мобильное приложение под управлением операционной системы Android и веб-терминал, на котором трейдеры могут проводить полноценный технический анализ. У терминала несколько режимов работы, и самый функциональный – TradingView, названный в честь популярной торговой платформы. В этом режиме пользователю доступны более 100 технических индикаторов, что более чем достаточно для проведения комплексного анализа. При необходимости можно воспользоваться инструментами графического анализа.

В терминале также есть режим торговли на основе искусственного интеллекта, однако мы не советуем его использовать. Если вас интересует торговля с применением AI, рекомендуем обратить внимание на аналогичную функцию у брокера Pocket Option – о ней мы подробно рассказали в статье «Сколько можно заработать на AI-Trading от Pocket Option? Тестируем на реале».

Есть еще один момент, на который мы обратили внимание: торговая платформа и набор активов VideForex точно такие же, как и у других мошеннических проектов – RaceOption и IQcent.

Более того, все эти скам-проекты зарегистрированы по одному адресу: комплекс Trust Company, Аджелтаке-роуд, остров Аджелтаке, Маджуро, Маршалловы Острова, MH96960. У всех компаний регистрация аннулирована в 2022 году, о чем есть соответствующие записи в реестре юрлиц Маршалловых Островов. Поэтому мы призываем вас быть бдительными и не попадаться в лапы мошенников.

Конкурсы и бонусы

VideForex, являясь клоном мошеннической платформы RaceOption, также предлагает своим клиентам участие в еженедельных конкурсах трейдеров с призовым фондом в 20 000 $. Скорее всего, победителями в таких «соревнованиях» становятся фейковые аккаунты, а само мероприятие – не более чем маркетинговый ход для привлечения новых жертв в этот скам-проект.

В отличие от RaceOption, на сайте VideForex нет предложений по розыгрышу подарков, а ссылка «Promotions» ведет прямо на торговый терминал. Какие подарки? Просто заводите деньги.

Обучающие программы

На сайте VideForex нет даже намека на обучающие материалы. Очевидно, мошенникам, которые его создали, не до обучения своих клиентов. Для сравнения, ведущие брокеры, такие как Pocket Option и Quotex, публикуют обучающий контент в блогах, а также на YouTube и в Telegram, помогая трейдерам развиваться и торговать успешнее. На нашем сайте вы также можете пройти полноценное обучение торговле бинарными опционами и подобрать оптимальную стратегию.

Работа службы поддержки клиентов

Служба поддержки VideForex выглядит несколько необычно. Помимо стандартных форм обратной связи, в торговом терминале и на сайте есть еще якобы онлайн-видеочат. На главной странице этого скам-ресурса можно увидеть девушку по имени Катрина, которая изображает работу оператора службы поддержки клиентов.

С первого взгляда видно, что это заранее записанное видео, не имеющее ничего общего с работой службы поддержки в реальном времени. Вероятно, мошенники таким образом хотели повысить вовлеченность посетителей сайта своего скам-проекта. Лицезреть «Катрину» можно на всех языках, кроме английского и китайского. Очевидно, она еще не успела их выучить.

VideForex отзывы пользователей

Как нетрудно догадаться, отзывы реальных клиентов этого мошеннического проекта говорят сами за себя. Вот лишь некоторые из них.

Плюсы и минусы брокера

Довольно трудно искать плюсы у мошеннического проекта. Скорее, они относятся к торговой платформе, а не к самой компании.

✔️ Преимущества ❌ Недостатки Круглосуточный доступ к торговой платформе Брокер не выплачивает прибыль Поддержка клиентов в чате Средства клиентов присваивают собственники этого скам-проекта Возможность открывать сделки с доходностью до 2500% Компания нигде не зарегистрирована и не имеет лицензий Быстрое пополнение счета через большое количество платежных систем, включая банковские карты и криптовалюты Торговые возможности, описанные на платформе, являются фейком

Заключение: стоит ли торговать через VideForex?

VideForex – это не брокер бинарных опционов, а франшиза скам-проекта. У этого псевдо брокера точно такой же торговый терминал и набор активов, как и у других известных мошеннических компаний: RaceOption и IQcent. Все они имеют один и тот же адрес и одинаковые проблемы с законом, в результате чего лишились регистрации даже в такой лояльной к деятельности частных компаний оффшорной зоне, как тихоокеанские Маршалловы Острова.

Судя по отзывам реальных клиентов – а фактически пострадавших от действий мошенника VideForex трейдеров, – можно сделать однозначный вывод: этот скам-брокер бинарных опционов не выплачивает прибыль и присваивает средства своих клиентов. Мы категорически не рекомендуем открывать счета ни у одного из указанных выше аферистов. Вместо этого выбирайте проверенные компании из нашего рейтинга надежных брокеров бинарных опционов.

