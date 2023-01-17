Есть ли новые надежные брокеры бинарных опционов в 2023 году?

В 2012-2020 годах число брокеров, предоставляющих услуги торговли бинарными опционами, резко возросло. Но по окончанию этого периода новые компании появляются на рынке редко. Более того, сейчас сложно найти нового надежного брокера бинарных опционов 2023 года. И причин, объясняющих эту ситуацию, несколько.

Содержание:

Почему о новых брокерах бинарных опционов ничего неизвестно?

Отсутствие информации о новых брокерах бинарных опционов можно объяснить следующими причинами:

Ниша заполнилась. Из-за бума 2012-2020 годов число открывшихся компаний оказалось настолько большим, что возникшая впоследствии конкуренция мешает выходу на рынок новых компаний. Причем данная ситуация сложилась на фоне возрастающего интереса к бинарным опционам. Как показывают исследования, сейчас на рынке встречаются компании, которые на протяжении нескольких лет находятся в числе аутсайдеров. То есть появление нового брокера не означает, что контора сможет выделиться на фоне остальных. Новым брокерам тяжело конкурировать со старыми. Во многом такая ситуация объясняется поведением клиентов. Большинство людей доверит свои деньги компаниям, которые уже много лет занимаются торговлей бинарными опционами. Связано это с тем, что такие конторы успели заработать достаточно высокий рейтинг доверия. А новые брокеры бинарных опционов 2022-2023 года в силу естественных причин не способны добиться такого результата. Опытные компании «заслоняют» собой молодые. Это отчасти обусловлено тем, что брокеры, работающие на рынке несколько лет, имеют больше опыта. Поэтому новым компаниям нужно время, чтобы найти способ, как обойти конкурентов. Таким образом поступил брокер, сайт которого заработал в 2014 году. Но только через 4-5 лет эта компания вышла в лидеры рынка.

Последний пункт указывает на то, что, возможно, через несколько лет рынок пополнится компаниями, открывшимися в течение 2022-2023 годов. Сейчас работать с такими брокерами опасно, так как не исключено, что эти конторы обанкротятся либо закроются в ближайшие месяцы.

Чего опасаться на рынке новых бинарных опционов 2023 года?

Назвать мошенниками брокеров, которые работают ни один год на рынке бинарных опционов, сложно. Такие компании стремятся повысить свою репутацию. В связи с этим конторы ищут способы, благодаря которым удерживают старых и привлекают новых клиентов. Мошенники работают по-другому.

Злоумышленники проводят агрессивную маркетинговую кампанию. В основном такие конторы размещают объявления в Сети интернет, предлагая огромный заработок при минимальных вложениях и за короткий срок. Как только клиентская база наберет нужное количество наивных людей, инвестировавших свои деньги в подобную компанию, последняя закрывается.

Другая характерная черта мошенников заключается в том, что они из раза в раз используют одинаковые методы. То есть после закрытия одной компании открывается другая с иными логотипом и названием. А рекламный текст, да и принцип работы, у такого «брокера» остаются прежними.

Такие «черные» брокеры используют и другие способы мошенничества, узнать о которых можно из нашей статьи – «Виды мошенничества на бинарных опционах».

Сказанное означает, что под новым брокером бинарных опционов могут скрываться мошенники. Отсюда следует еще один вывод: недавно открывшаяся компания, возможно, является прикрытием для злоумышленников, желающих выудить у граждан деньги, предлагая взамен резкий «рост» доходов.

Стоит ли обращаться к новым брокерам бинарных опционов?

Несмотря на описанные негативные стороны, сотрудничество с молодыми брокерами бинарных опционов может стать действительно выгодным вложением денег. Единственная опасность, кроющаяся в данном случае – нужно найти контору, которая изначально открывалась для того, чтобы начать зарабатывать в сфере трейдинга, и не собирается закрываться в течение ближайших месяцев.

В настоящий момент рынок брокеров переполнен. На нем присутствуют компании с мировыми именами. Поэтому начинающим брокерам, чтобы выделиться на фоне крупных игроков, необходим большой бюджет для продвижения. Причем стандартными рекламными кампаниями, предусматривающими размещение баннеров или текстов в Сети, в данном случае невозможно ограничиться. Так, ряд брокеров (Quotex, Pocket Option, Deriv, Binarium, Alpari и другие) для повышения собственной узнаваемости и расширения клиентской базы привлекали к продвижению известных спортсменов или мировые бренды.

Помимо огромного бюджета, идущего на рекламную кампанию, брокерам необходимо зарегистрировать себя в качестве юридического лица. Данное обстоятельство делает компанию более надежной в глазах потенциальных клиентов.

Однако описанные действия характерны для крупных игроков рынка, которые уже ни один год предлагают услуги брокера бинарных опционов. Новые компании в силу разных причин не проводят подобные мероприятия. Но и в отсутствии таких действий можно по ряду факторов определить, что конкретный брокер надежен.

В результате новые компании идут по пути, который, как предполагается, не только привлечет, но и удержит клиентов. Речь идет о предоставлении разнообразных бонусов, выгодных условий и акций. Все это может быть интересным для потенциального клиента. Более того, такие предложения позволяют на начальных этапах работы с бинарными опционами получить действительно высокий доход при прочих равных условиях.

В ситуации, когда на рынке не появляются новые брокеры, нет ничего странного. Это объясняется множеством причин, среди которой главной является то, что уже сейчас данный сегмент переполнен. На рынке присутствует множество лицензированных компаний, обладающих высоким рейтингом и работающих несколько лет. Из сложившейся ситуации каждый человек может извлечь выгоду. В частности, из-за высокой конкуренции компаниям приходится предлагать оригинальные продукты или условия торговли. Соответственно, каждый человек может найти наиболее оптимальный вариант, соответствующий практически любым критериям.

Заключение

Чтобы понять, что новый брокер бинарных опционов является надежным, необходимо проверить его работу. Для этого стоит пройти регистрацию, протестировать демо-счет. После этого важно почитать отзывы о компании и узнать мнение других трейдеров. Также можно ознакомиться с обзорами брокеров.

Не забывайте, что на рынке есть множество старых проверенных брокеров, на которых стоит обратить внимание.

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