Индикатор для бинарных опционов Non Repaint Indicator MT4

Мы очень рады, что к нам на обзор попал индикатор Non Repaint Indicator MT4 для бинарных опционов, ведь на его примере можно разобрать буквально каждый элемент легкого отъема денег у трейдеров, которые используют продавцы индикаторов.

Мошенники, бывает, используют то один способ, то другой, но мало когда обман выливается таким плотным эликсиром из глючного кода, подмены сигналов и манипулятивных маркетинговых приемов. Сам индикатор Non Repaint Indicator MT4 стоимостью $194, сайт команды разработчиков и вся рекламная кампания этого “индикатора для бинарных опционов без перерисовки” – гремучая смесь самых наглых трюков, которые используются недобросовестными участниками этого рынка.

Читайте обзор Non Repaint Indicator MT4 полностью, чтобы никогда не попадаться ни на один из таких приемов и самостоятельно научиться определять реальную эффективность любого индикатора для бинарных опционов.

Перерисовка сигналов у индикатора для бинарных опционов Non Repaint Indicator MT4

Торговые индикаторы для бинарных опционов с хорошим винрейтом, конечно же существуют, но Non Repaint Indicator MT4 – точно не один из них.

Дело даже не в том, что заявленный в самом названии как НЕ РИСУЮЩИЙ индикатор меняет свои сигналы при смене таймфрейма, убирая убыточные и дорисовывая прибыльные. Перерисовка может быть признаком несовершенства кода, но не всегда имеет злой умысел, как, например, это происходит у индикатора Crypto Binary Pro V2, обзор которого есть на нашем сайте.

Что бы ни было заявлено как основа торговых сигналов Non Repaint Indicator MT4 для бинарных опционов – это не имеет особого значения, так как прежде всего важен результат.

Для разработчиков Non Repaint Indicator MT4 важна была прежде всего красивая картинка для привлечения внимания потенциальных покупателей индикатора, поэтому алгоритм работает над двумя основными задачами:

создать видимость крепкого фундамента для торговых сигналов;

нарисовать сигналы на покупку Call опционов на ценовых минимумах и Put опционов – на максимумах.

С этой задачей индикатор Non Repaint Indicator MT4 отлично справляется, отрисовывая скользящий канал из шести линий красного и зеленого цветов вокруг графика и добавляя торговые сигналы на покупку бинарных опционов на экстремумах цены. Загрузив индикатор на любом из графиков, мы сразу получаем очень красивую картинку с точными сигналами. Волшебство, не иначе:

Если же подождать немного обновления ценового графика, сигналы продолжат появляться, но окажутся уже не такими привлекательными:

У каждого индикатора могут появляться ошибочные сигналы, и это нормально. Если количество прибыльных алертов на покупку бинарных опционов соответствует заявленному винрейту и превышает хотя бы 60%, с его помощью все равно можно получать прибыль. Важно, чтобы хотя бы на эти 60%, полученные при тестировании, можно было действительно положиться.

В случае с Non Repaint MT4 Indicator простое обновление графика или перещелкивание таймфрейма приводит к тому, что убыточные сигналы исчезают и замещаются прибыльными в местах разворота цены. Вот тот же график после обновления:

Non Repaint Indicator MT4 не просто удалил все сигналы, появившиеся в режиме реального времени, а и дорисовал прибыльные на разворотных точках цены. Даже в предыдущую, ранее уже подрисованную(!) картину сигналов он внес изменения, оставив свои алерты на покупку бинарных опционов только в самых ключевых разворотных точках цены!

Проверка на подрисовку – это первое, что стоит делать, изучая новый индикатор для бинарных опционов. Особенно внимательно следует относится к тем инструментам, где само название указывает на то, что индикатор не рисует, как, например в случае с Non Repaint Indicator MT4, или рассмотренным у нас ранее 100% Non-Repaint Indicator.

Проверить, дает индикатор достоверные сигналы или нет, можно просто понаблюдав за появлением стрелок в режиме реального времени, а затем сопоставив их с сигналами на обновленном графике и после переключения между таймфреймами. Большинство вопиющих случаев перерисовки сигналов проявятся сразу же.

Иногда, если перерисовка сигналов вызвана уникальными особенностями алгоритма, которые не заметили и не исправили вовремя разработчики – заметить подмену стрелок будет сложнее, так как проявляться такой баг будет в определенных и, возможно, редких обстоятельствах. Это не делает чести авторам индикатора, но в то же время и не может слишком сильно повлиять на торговые результаты.

Баги в индикаторе для бинарных опционов Non Repaint Indicator MT4

Переключение между графиками, загрузка индикатора Non Repaint Indicator MT4 на разных инструментах и проверка его на разных таймфреймах привела нас к еще одному интересному наблюдению. Время от времени индикатор сбоит и выдает большое количество сигналов, не имеющих вообще никакого отношения к графику цены:

Такое в нашей практике наблюдается на некоторых некачественно сделанных индикаторах (см. обзор индикатора Binary Thunder для бинарных опционов), но в этих случаях проблема сама собой обычно исчезает при обновлении графика. В случае с Non Repaint Indicator MT4 убрать с данного графика USDJPY “лишние” сигналы стандартными методами не удалось.

Заплатив за индикатор $194 можно ожидать, что он будет нормально работать не только на пятизначных котировках валютных пар, которые характерны для большинства из них. Шесть же цифр в котировках японской йены уже вызвали у Non Repaint Indicator MT4 “приступ тошноты” беспорядочными сигналами. По этому маленькому эпизоду можно сделать неутешительный вывод о профессионализме разработчиков индикатора, которым, видимо, только предстоит еще узнать о существовании других торговых инструментов, таких как нефть, акции и криптовалюты с их уникальными котировками.

Баги в коде индикаторов случаются время от времени. Это не всегда является поводом для отказа от инструмента, особенно если разработчики готовы сотрудничать с клиентами и исправлять обнаруженные ошибки.

Если проблема решается сама собой при обновлении графика, это не критично для ручной торговли. В то же время, если речь идет о применении индикатора в торговле бинарными опционами с помощью роботов (советников), применение индикатора с багами в коде абсолютно недопустимо, так как может привести к сливу депозита в считанные минуты.

Маркетинговые уловки в продаже индикатора для бинарных опционов Non Repaint Indicator MT4

В агрессивных продажах как таковых нет ничего запретного. В рекламе часто используются уловки, давление на покупателя и разного рода манипуляции. В случае же с индикатором для бинарных опционов Non Repaint Indicator MT4 все продажи основаны на банальной лжи. На это тоже стоит обращать внимание при покупке любого индикатора для торговли бинарными опционами.

Скриншоты сигналов Non Repaint Indicator MT4 на сайте разработчиков отфотошоплены до состояния хорошего индикатора-определителя разворотных точек:

А здесь продавец индикатора Non Repaint Indicator MT4 обещает, что ни каналы, ни сами сигналы не перерисовываются, все баги исправлены, и что инструмент может применяться не только на Форексе и бинарных опционах, но и в торговле экзотическими инструментами и акциями:

Но мы уже убедились, какими проблемами для индикатора могут обернуться даже простые шестизначные котировки USD/JPY, и насколько соответствуют истине заверения о неперерисовке сигналов.

Даже правдивую акцию для привлечения внимания и ускорения продаж авторы сделать не решились. Первое, что встречает нас на сайте разработчиков – таймер, отсчитывающий время до окончания свободной продажи. Примечание всегда гласит, что у них осталась лишь одна лицензия, которая достанется именно вам, если вы поторопитесь с покупкой. Истекая до конца, таймер, конечно же, обновляется с точно таким же сообщением:

И, наконец, самый неочевидный обман продавцов Non Repaint Indicator MT4 заключается в том, что только купив официальную лицензию вы сможете получать достоверные торговые сигналы для бинарных опционов.

На сайте разработчиков заявлено, что пиратские копии индикатора Non Repaint Indicator MT4 выдают случайные сигналы, тогда как при покупке официальной лицензии сигналы синхронизируются с ручным анализом профессиональных трейдеров в режиме реального времени. Таким образом продавцы Non Repaint Indicator MT4 отсекают все претензии к работе индикатора от недовольных клиентов. В случае появления негативных отзывов всегда можно заявить, что код, вероятно, использовался на втором устройстве, что не допускается официальной лицензией. Поэтому и сигналы неверные.

Но давайте допустим, что такая вероятность не является нулевой, и где-то там действительно сидят сотни профессионалов, сотрудников Non Repaint Indicator MT4, способных в режиме реального времени отсматривать все возможные торговые инструменты и определять вероятность разворота цены на них. Гипотетически, терминал MT4 может позволять индикатору связываться со сторонним сервером и получать торговые сигналы оттуда. Как проверить, происходит ли такое на самом деле, даже если в руках у вас находится неофициальная копия индикатора Non Repaint Indicator MT4, скачанная для ознакомления? Сделать это достаточно просто. Можно загрузить график любого инструмента, отключить Интернет и только потом добавить Non Repaint Indicator MT4 на график. Если есть хоть доля правды в словах разработчиков этого индикатора, то без связи с серверами индикатор даст ложные сигналы даже на исторических котировках.

Конечно же, чтобы исключить даже 0.01% вероятность того, что мы обвиняем в мошенничестве продавцов Non Repaint Indicator MT4 зря – мы провели такой тест. И, конечно же, сигналы этого индикатора оказались безупречны на исторических котировках даже без связи с Интернетом, что означает только одно: индикатор просто определяет разворотные точки цены на истории и рисует там сигналы.

На что обращать внимание перед покупкой индикаторов?

Само по себе обещание безубыточной торговли бинарными опционами с уровнем прибыльных сигналов, превышающим 80% должно насторожить потенциального покупателя. В случае с индикатором Non Repaint Indicator MT4 продавцы обещают до 99% винрейта, что невозможно при торговле в режиме реального времени.

Перед тем, как платить за индикатор, следует обратить внимание на следующие детали:

сайт разработчиков;

комментарии и отзывы пользователей на сторонних сайтах.

отсутствие демонстрационного видео с торговлей в режиме реального времени;

В случае с индикатором для бинарных опционов Non Repaint Indicator MT4 сайт разработчиков зарегистрирован лишь в 2022 году, незадолго до старта маркетинговой кампании. Информация об истинном владельце домена скрыта специальным платным сервисом:

В интернете уже появились отзывы недовольных клиентов, приводящих видеодоказательства того, что индикатор Non Repaint Indicator MT4 безсовестно перерисовывает сигналы:

Среди комментариев к рекламным видео тоже можно почерпнуть идеи для проверки индикаторов и оценить реакцию продавцов.

В случае с рекламным видео индикатора для бинарных опционов Non Repaint Indicator MT4, где в течение нескольких минут показываются красивые сигналы на исторических котировках, Павел Жуков задает очень правильный вопрос: “Не могли бы вы показать торговлю в режиме реального времени? Хотя бы на 1M таймфрейме. Это показало бы достоверность сигналов и подтвердило бы, что индикатор не рисует.”

В данном случае мошенники из команды Non Repaint Indicator MT4 в ответ дают ссылку на мнимый тестер, где опять-таки показывается банальное видео сигналов индикатора на исторических котировках.

Демонстрационное видео с работой индикатора в режиме реального времени – это условие обязательное, хоть и недостаточное для доказательства эффективности любого платного индикатора для торговли бинарными опционами!

Заключение

Главная проблема индикатора для бинарных опционов Non Repaint Indicator MT4 – это то, что достоверно сигнализировать он может только о зашкаливающем уровне перепроданности совести у его разработчиков и маркетологов. Рекомендовать его к использованию мы не можем, но для самостоятельного ознакомления Non Repaint Indicator MT4 можно скачать по ссылке ниже.

Хорошей же чертой индикатора можно назвать то, что на его примере можно научиться различать абсолютное большинство уловок недобросовестных торговцев индикаторами для бинарных опционов.

Заподозрить разработчиков в мошенничестве с сигналами можно уже на этапе его презентации. Если сигналы выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой – так оно и есть в абсолютном большинстве случаев.

Простая проверка на перерисовку сигналов и тестирование индикатора на разных инструментах и таймфреймах на демо-счету позволит выявить основные проблемы. Дополнительную информацию можно узнать посмотрев отзывы пользователей и видео с демонстрацией появления сигналов в режиме реального времени.

Эти рекомендации помогут вам избежать обмана со стороны нечестных торговцев индикаторами. Однако помните, что в торговле бинарными опционами не менее важен и выбор торговой площадки, поэтому перед открытием реального счета мы рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов.

