Опытных трейдеров и тех, кто только начинает торговлю, интересуют только реальные брокеры бинарных опционов. Однако часто возникает вопрос о том, где именно совершаются эти сделки – на реальном рынке или же просто в пределах компании. Подробный ответ на него приведен ниже.

Букмекерские и настоящие опционы

Прежде чем начинать трейдинг, важно получить представление об истинной природе бинарных опционов. Такой инструмент действительно существует, однако сделки с прогнозами курса можно делать как на реальном рынке, так и в рамках платформы брокера. В первом случае говорят о реальных, настоящих опционах, а во втором – о букмекерских («кухня»).

Реальные можно приобрести только на американских площадках. Доступ со стороны российских трейдеров туда закрыт в связи с экономическими, юридическими и отчасти политическими причинами. Поэтому реально попасть на такие биржи крайне затруднительно. Речь идет, например, о Чикагской бирже CBOE, которая существует уже на протяжении 170 лет.

Примечательно, что типичные интерфейсы отечественных брокеров практически ничем не отличаются от классической американской биржи – идея совершения прогнозов и получения денег за выигранные ставки точно такая же.

Однако на самом деле средства клиентов поступают на внутренние счета фирмы – оттуда же они выводятся по мере поступления соответствующих заявок. Поэтому каждому трейдеру следует особенно внимательно выбирать брокера для долгосрочного сотрудничества.

Заработок на букмекерских опционах

В России практически все ставки на бинарные опционы принимаются только внутри того или иного брокера. Поэтому речь не идет о сделках, которые обычно совершают на реальной валютной бирже. Тем не менее, многие трейдеры продолжают делать успешные прогнозы и благодаря этому получать достаточно крупные средства.

Несмотря на то, что ставки действительно сопряжены с высоким риском, можно назвать не очень много составляющих успеха для прибыльного трейдинга:

Личная дисциплина трейдера. Эффективная рабочая стратегия (или несколько стратегий). Честный, надежный брокер. Техническое обеспечение (надежный интернет, исправный компьютер и т.п.).

Дисциплина – это важнейшее требование, поскольку многие люди поддаются эмоциям и в порыве азарта проигрывают большие суммы. Эффективная стратегия также важна, поскольку без нее прогнозирование будет напоминать игру на удачу, как в казино. Выбор брокера еще одно слагаемое успеха. Исходя из многолетнего опыта успешных трейдеров можно порекомендовать такие компании, как, например, ОлимпТрейд, Quotex, Финмакс, Бинариум, Pocket Option.

Таким образом, в России практически недоступны реальные бинарные опционы. Однако это не повод для того, чтобы отказаться от столь выгодного инструмента заработка. Если выбрать действительно надежного брокера из рейтинга бинарных опционов, с его помощью можно вывести выигранные деньги и на реальный счет. А именно это и является конечной целью любого трейдера.

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