Чтобы узнать, стоит ли торговать бинарными опционами в 2017 году, следует понять, насколько вы готовы к упорному труду и постоянному риску. Работа трейдера может показаться стороннему человеку очень прибыльной и легкой, но в реальности, это очень сложный вид деятельности, сопряженный с постоянным финансовым риском и длительным стрессом.

Трудности финансового рынка

Изначально торговля опционами выглядит как золотая жила, и начинающий трейдер бывает увлечен ею с головой, совершая десятки сделок в день, сутками не отрываясь от торгового терминала. Однако лишь небольшой процент набирающих опыт инвесторов может прибыльно и долгосрочно работать на финансовом рынке.

Поведение торговых активов очень тяжело просчитать, тем более тяжело просчитывать это постоянно, день за днем внимательно отслеживая рыночную ситуацию. Высокий уровень риска и сопутствующие эмоциональные вспышки делают деятельность трейдера тяжелым видом занятости, доступным не всем.

Поэтому, если вы в ближайшем будущем собираетесь открывать депозит у брокера, будьте готовы, что все будет далеко не так просто. Не ждите финансовой прибыли в первые несколько месяцев своей деятельности, а попытайтесь следовать следующим правилам:

Дайте себе время для работы на демо счете, параллельно усиленно занимаясь теоретической подготовкой;

Начиная работать с реальными финансовыми средствами, торгуйте минимально возможными ставками – объем каждой сделки не должен превышать 1% от объема открытого депозита;

Относитесь к торговле со всей максимальной серьезностью – в трейдинге невозможно быть чересчур аккуратным и чересчур осторожным;

Ведите статистику сделок – это поможет определиться с вашими лучшими сторонами.

Особое внимание уделите изучению психологии трейдинга, так как от контроля эмоций результаты трейдинга зависят больше, чем от выбора торговой стратегии, и даже брокерской компании.

Одно из основных правил работы с бинарными опционами – это то, что торговлю следует вести от защиты, а не от нападения. Изучите аспекты мани-менеджмента и найдите торговую систему, в которой риск и прибыль будут минимальными, так вы обретете должный опыт работы, не спустив на ветер большую часть своего депозита.

Плюсы трейдинга

Обретя необходимые навыки, вы сможете извлекать прибыль из финансовых рынков достаточно свободно. Интересно, что стать успешным трейдером может любой трудолюбивый человек, обладающий должной стрессоустойчивостью, аналитическим умом и контролем над своими эмоциями. Порог для входа в эту сферу становится все ниже с каждым годом - еще восемь лет назад, для того чтобы открыть депозит у надежного брокера, было необходимо обладать солидной суммой, а теперь для этого может быть достаточно несколько сотен рублей. Кроме того, платформы для работы становятся более удобными, появляются возможности социального трейдинга и открывается бесплатный доступ к прогнозам от аналитических агентств с мировыми именами. Это делает трейдинг доступным для всех категорий интересующихся им людей.

Зачем стоит пробовать себя в торговле?

Начинать работу с бинарными опционами следует хотя бы потому, что прибыль от успешной деятельности в этой сфере может быть сопоставима с хорошо отлаженным бизнесом, в то же время, она не потребует огромных затрат времени и ресурсов. Даже первые шаги на этом поле будут полезными в любом случае – вы сможете понять, как функционируют финансовые рынки, повысить уровень своих знаний, а так же лично получить ответ, стоит ли торговать бинарными опционами.

Смотрите так же:

Как выбрать брокера бинарных опционов

Как выбрать стратегию для бинарных опционов

Индикаторы для бинарных опционов

Обучение торговле бинарными опционами

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