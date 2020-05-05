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        Стратегия Линии Фибоначчи

        Стратегия для Binarium "Линии Фибоначчи"

        Линии Фибоначчи пользуются высокой популярностью в среде трейдеров бинарными опционами, в том числе и клиентов брокера Binarium. Этот инструмент делает эффективнее другие индикаторы, тем самым повышая вероятность на возникновение точного сигнала.

        Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

        Когда применяется данная стратегия для Бинариум?

        Линии Фибоначчи эффективны только в условиях, когда наблюдаются выраженные тренды. При боковом движении цены существенно возрастает вероятность возникновения ложных сигналов от этого индикатора.

        Принцип применения стратегии для Бинариум

        Применяя данную стратегию для Бинариум, нужно научиться правильно выявлять уровни. Для этого необходимо определить текущее направление тренда, по которому выстраиваются линии Фибоначчи. Перед началом торгов нужно в терминале брокера Binarium запустить данный индикатор.

        Добавление сетки Фибоначчи

        После запуска индикатора нужно отметить на графике максимальное и минимальное значение, которое достигла цена за выбранный временной интервал.

        Разметка графика для сетки

        После того как определено направление тренда, на графике появятся 6 линий. Нижняя будет располагаться на точке 0, верхняя — 100. Промежуточным линиям присваиваются значения соответственно 0,236, 0,382, 0,5 и 0,618. Представленные выше уровни — это ряд Фибоначчи. 

        При необходимости в настройках индикатора можно как добавлять новые, так и убирать появившиеся линии. Однако это доступно только опытным трейдерам. Брокер Binarium рекомендует новичкам торговать по стандартным параметрам.

        По мнению многих трейдеров, направление движение цены в большинстве случаев корректируется между уровнями 0,382 — 0,618.

        Уровни линий Фибоначчи

        Не следует открывать сделки в тот момент, когда ценовой график достигнет указанных уровней, и произойдет коррекция. Линии Фибоначчи нередко дают ложные сигналы, которые нужно отфильтровывать с помощью других индикаторов. 

        Действуя в рамках описанной системы, необходимо покупать опционы со сроком экспирации, равном периоду формирования 2-4 свечей. Максимальная инвестиция в одну сделку не должна превышать 2% от депозита.

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        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Бинариум

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        Комментарии

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        Мистер график
        Мистер график
        Лини фибоначчи работают, но не так тупо, там надо понимать, на какие уровни их рисовать))
        05 мая 2020
        Ответить
        Орландо
        Хорошо, что в разделе не только индикаторы, которые я не люблю, а и инструменты всякие полезные типа фибо, каналов и так далее. они всегда будут работать
        05 мая 2020
        Ответить
        Геннадий
        Геннадий
        фибо работают, и это факт. не зря ими пользуются многие
        05 мая 2020
        Ответить
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