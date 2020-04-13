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        Стратегия MACD

        Стратегия для Binarium "MACD"

        Трейдеры, включая клиентов брокера Binarium, применяют индикатор MACD при торговле на рынке бинарных опционов средневолатильными активами. Однако для успешного трейдера необходимо, чтобы сформировался четкий тренд. График индикатора MACD отличается узким диапазоном, благодаря чему существенно уменьшается количество ложных сигналов и повышается эффективность торговли.

        Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

        Почему данная стратегия для Бинариум эффективна?

        Многие технические инструменты дают результативные сигналы при определенных условиях. В частности, осцилляторы эффективны при высоковолатильном рынке. В этом случае они дают сравнительно точные сигналы о моменте разворота тенденции.

        Индикатор MACD сочетается с себе импульс и тренд. График данного инструмента всегда следует в том же направлении, что и текущая тенденция. В связи с этим, научившись применять эту стратегию для Бинариум, трейдер сможет с высокой частотой извлекать прибыль из торговли активами.

        Принципы применения стратегии для Бинариум

        Перед началом торгов нужно запустить MACD в терминале брокера Binarium.

        Добавление индикатора

        Данный индикатор нередко встраивают в различные стратегии. Для понимания принципов работы MACD можно рассмотреть одну из подобных систем.

        Трейдеры, применяя данную стратегию для Бинариум, ищут моменты пересечения сигнальной линии с нулевым уровнем. Если первая пробила последнюю снизу вверх, то цена вскоре начнет подниматься. Обе гистограммы должны при этом быть выше нуля. Если сигнальная линия пересекла уровень сверху вниз, то цена начнет опускаться. Гистограммы во втором случае также должны быть выше нуля.

        Опцион Call

        Торговать в рамках описанной системы можно опционами со сроком экспирации, равным периоду формирования 3-5 свечей. Инвестировать в одну сделку следует не более 2% от депозита.

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        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Binarium

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        Комментарии

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        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Я вообще-то считал что макди индикатор дивергенции. А тут на нём целая стратегия.
        18 января 2024
        Ответить
        CALL
        CALL
        Круто, теперь и на бинариум будут стратегии, одобряю)) а MACD вообще универсальная вещь)
        17 апреля 2020
        Ответить
        Алена
        Спасибо за стратегию под бинариум, ваш сайт становится все универсальнее)
        17 апреля 2020
        Ответить
        Виктор
        Виктор
        Интересно, спасибо. Не знал что на binarium есть индикаторы, хотя обзор читал вроде)
        17 апреля 2020
        Ответить
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