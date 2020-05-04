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        Стратегия Вилы Эндрюса

        Стратегия для Binarium "Вилы Эндрюса"

        «Вилы Эндрюса» — это один из инструментов технического анализа, названный в честь своего разработчика. Трейдеры, включая клиентов брокера Binarium, применяют данный индикатор для облегчения процесса торговли бинарными опционами.

        Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

        Почему брокер Binarium советует использовать «Вилы Эндрюса»?

        Использовать данную стратегию для Бинариум можно при двух разных ситуациях. Инструмент эффективен при торговле как по тренду, так и во время коррекции. Применяя индикатор, можно научиться «чувствовать» тенденцию, а также моменты ее разворота.

        Принципы применения стратегии для Бинариум

        Перед началом торговли нужно в терминале брокера Binarium включить индикатор.

        Добавление инструмента

        Чтобы вывести инструмент на график, необходимо выделить максимальную и минимальную цены. Первой точкой станет высшее значение, которое достиг тренд в выбранном временном интервале, второй — низшее. Третья точка индикатора указывает на дно, от которого тенденция должна оттолкнуться.

        Принцип работы этого инструмента сводится к тому, что он показывает место остановки или разворота тренда. Такая ситуация нередко наблюдается в момент, когда ценовой график достигает уровней поддержки или сопротивления.

        Разметка графика

        После выполнения описанных манипуляций нужно активировать индикатор. При этом инструмент автоматически подстраивается под заданные параметры.

        Построение вил Эндрюса

        Открывать сделку необходимо после того, как ценовой график пересекает линию индикатора. Если она пробила уровни снизу-вверх, то нужно покупать опцион Call. Сделки на Put совершаются при пересечении ценового графика линий индикатора сверху-вниз.

        Пробитие канала

        Приведенное ниже изображение подтверждает описанное ранее правило открытия сделок по сигналу от индикатора. 

        Опцион Call

        Торговать в рамках данной стратегии рекомендуется опционами со сроком экспирации, равному периоду формирования 3-5 свечей. Максимальная инвестиция в одну сделку не должна превышать 2% от депозита.

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        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Binarium

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        Комментарии

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        ТрейдерБО
        ТрейдерБО
        Вилы эндрюса работают отлично. конечно ту правила смазанные и там не только пробои надо смотреть, но в общем инструмент хороший
        04 мая 2020
        Ответить
        Шаман
        пробовал использовать эти вилы на форексе и получалось получать прибыль иногда, так что на бинарных тоже будут работать 100%...
        04 мая 2020
        Ответить
        Robot
        Robot
        Мне нравится совмещать вилы с каналами обычными, это дает дополнительное понимание в некоторых моментах.
        04 мая 2020
        Ответить
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