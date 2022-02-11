Как зарегистрироваться в Pocket Option

На сегодняшний день каждый брокер старается сделать свой сервис максимально простым и понятным. Поэтому у брокера бинарных опционов Pocket Option регистрация нового счета является очень простой. Стоит ли говорить, что открытие счета является одним из важных этапов перед тем, как трейдер приступит к торговле бинарными опционами.

Важно отметить! При регистрации нового счета на платформе брокера PocketOption по ссылкам с нашего сайта, вы гарантируете себе не только безопасность открытия счета, но и получите от нас целый пакет бесплатных промокодов бонусов включая промокод на отмену убыточной сделки в 10$. Просто откройте счет с нашего сайта и напишите нам ваш ID.

Содержание:

Как проходит регистрация в Покет Опшен

Регистрация и открытие нового счета в Покет Опшен проходит довольно быстро и легко, так как все что нужно сделать, это ввести свой электронный адрес и придумать надежный пароль, который потребуется вписать два раза для подтверждения:

Обязательно стоит использовать действующую электронную почту, а также запомнить выбранный пароль, так как на почту придет письмо с подтверждением регистрации, а пароль будет использоваться для дальнейшего входа на торговую платформу бинарных опционов. Также стоит прочитать «Договор о предоставление услуг» (пользовательское соглашение), в котором описаны все детали работы с брокером.

После того, как все данные будут внесены, останется отметить галочкой, что соглашение прочитано и нажать на кнопку «Зарегистрироваться». После перехода по ссылке из полученного письма от брокера трейдер получит полный доступ к платформе.

Pocket Option: регистрация через социальные сети

Регистрация в Pocket Option возможна с помощью аккаунта одной из двух социальных сетей:

Google+; Facebook.

Чтобы открыть новый счет у брокера бинарных опционов через соц. сети, достаточно нажать на официальном сайте PocketOption на соответствующую иконку:

При необходимости нужно подтвердить запрос на предоставление доступа к личной информации, представленной на вашей страничке в Facebook:

По окончании указанных этапов открывается терминал брокера и доступ к демо-счету.

В случае регистрации у брокера при помощи Google+ нужно произвести такие же действия:

После выбора аккаунта трейдер также попадает на торговую платформу брокера PocketOption.

Подтверждение созданной учетной записи

Брокер бинарных опционов Pocket Option действует в рамках двух программ: KYC и AML (Anti Money Laundering), каждая из которых обязывает брокеров бинарных опционов проверять данные клиентов. Делается это как для защиты трейдеров, так и для борьбы с незаконным оборотом денег. Поэтому брокер обязан идентифицировать каждого клиента и отслеживать их финансовую активность. Для этого все пользователи должны предоставлять документы, подтверждающие личность и адрес проживания. Если этого не сделать, то вы не сможете выводить деньги со счета.

Подтверждение e-mail

После регистрации в Покет Опшен на указанный адрес приходит письмо со ссылкой, перейдя по которой, трейдер тем самым подтвердит электронную почту. Если этого не произошло, нужно принудительно провести данную процедуру:

Открыть вкладку «Профиль». Перейти в раздел «Информация о личности». Нажать на кнопку «Отправить повторно».

Если после этого вы все равно не получили письмо со ссылкой, следует обратиться с соответствующим запросом в службу поддержки. Подтверждение e-mail – это важный этап регистрации нового счета, без проведения которого нельзя будет пройти дальнейшую проверку.

Подтверждение личности клиента

В конце следует провести верификацию счета. Данный процесс также занимает немного времени, но после окончания открывает возможность выводить прибыль с бинарных опционов в любое время. В связи с тем, что в рамках верификации пользователь предоставляет сканы документов, их проверка занимает до суток. Для идентификации личности необходимо:

В профиле заполнить поля с личной информацией (ФИО, адрес, возраст). Загрузить документы, список которых указан на сайте.

После этого можно перейти в раздел «Статус идентификации» для отслеживания процесса проверки личности.

Идентификация проводится на основании предоставленных сканов/фотографий паспорта или водительских прав. Во избежание проблем изображения должны соответствовать следующим требованиям:

быть цветными;

не быть обрезанными;

быть высокого разрешения (вся информация должна быть различима).

После того, как верификация будет пройдена, рядом с названием блока «Статус личности» появится значок «Верифицирован»:

Демо-счёт

После прохождения регистрации в Pocket Option каждому клиенту брокера автоматически начисляются виртуальные деньги для тренировочной торговли. Размер демо-счета составляет $1 000 и позволяет совершать сделки по любым торговым активам в любое время:

Если вы «слили» счет для тренировок, то его можно снова пополнить. Для пополнения баланса нужно нажать на кнопку «Пополнить», расположенную сверху, и указать нужную сумму:

Новичкам не стоит пренебрегать таким счетом, так как он дает возможность изучить торговую платформу брокера бинарных опционов и понять принцип работы бинарных опционов. Также с помощью него можно повышать навыки в трейдинге и опробовать торговые стратегии, так как несмотря на виртуальные деньги, сделки будут совершаться на реальном рынке в реальных условиях.

На демо-счету также можно ознакомиться с бесплатными сигналами, социальной торговлей, турнирами (которые есть и для демо-счетов), торговыми активами и многими другими возможностями.

Как переключиться с демо-счета на реальный

Чтобы переключиться с демо-счета на торговлю реальными деньгами, нужно нажать на демонстрационную учетную запись (кнопка в верхней части экрана) и в выпавшем меню следует выбрать «Live счет»:

После этого, если у вас на счету нет средств, появится сообщение о необходимости пополнения торгового баланса. Минимальная сумма инвестиций у брокера бинарных опционов Pocket Option составляет 5 долларов. Без пополнения баланса вести торговлю на реальном счете нельзя. Чтобы перевести деньги на торговый счет, нужно нажать на кнопку «Пополнить баланс» и выполнить рекомендованные действия. После этого можно приступать к реальной торговле.

Как получить дополнительную прибыль на демо-счете

Демо-счет используется для ознакомления с возможностями платформы, проверки на практике полученных знаний в области трейдинга бинарными опционами или испытания выбранной торговой стратегии на реальном графике. Однако при работе с данным инструментом выдаются виртуальные деньги. То есть эти средства ненастоящие. Даже при условии успешной торговли на демо-счете трейдер не может вывести заработанные деньги. Сделать это можно только при работе на реальном счете.

Но как уже говорилось выше, на демо-счетах доступно участие в бесплатных турнирах, победив в которых можно получить призы в виде бонусов, подарков или денег, которые потом можно использовать в торговле:

Как пополнить счет

Чтобы внести средства на депозит у брокера Покет Оишен, потребуется:

Перейти в раздел «Финансы» (кнопка находится в правом верхнем углу). Выбрать подходящий способ зачисления.

Эта процедура максимально упрощена. Для пополнения выбираете способ, вводите сумму и жмете «Продолжить», после чего подтверждаете оплату. Размер минимального депозита начинается от 5 долларов. Некоторые варианты перевода могут требовать депозит от 10 долларов.

В зависимости от размера суммы, отправленной на брокерский счет, определяется уровень профиля и, как следствие, виды доступных привилегий. Узнать о дополнительных возможностях можно, нажав на кнопку «Сравнить»:

Брокер Покет Опшен из-за требований, которым обязаны следовать все надежные брокеры, ввел ограничение на снятие заработка. Для вывода прибыли можно использовать только ту же платежную систему, через которую вы пополняли баланс.

Переводы с криптовалютных кошельков

Для пополнения счета при помощи криптовалют нужно в том же разделе выбрать требуемую криптовалюту и ввести нужную сумму:

Для окончания процедуры необходимо скопировать адрес и перевести монеты:

Чаще всего пополнение таким образом проходит быстро. Но из-за особенности работы блокчейна в ряде случаев цифровые монеты зачисляются на баланс в течение нескольких часов. Также важно учитывать, что при совершении подобных операций взимается комиссия (внешней системой, а не брокером). Кроме того, возможен вариант, при котором платеж будет зачисляться несколькими частями.

Если с течением времени зачисление на счет не произошло, нужно обратиться в службу поддержки, указав хэш-идентификатор либо прикрепив ссылку на перевод, отраженный в проводнике блоков.

Переводы с банковских карт

Пополнение баланса с банковских карт (поддерживаются VISA, Mastercard, Maestro) проводится в том же разделе:

Пополнять счет можно с любых карт, но счета у брокера открываются только в американских долларах. То есть при зачислении происходит автоматическая конвертация по текущему курсу.

Прежде чем выбирать данный способ перевода, рекомендуется проверить условия зачисления средств. Минимальный депозит при помощи карт составляет 10 долларов, а размер максимального депозита определяется регионом проживания. После совершения платежа баланс изменяется спустя несколько минут.

Также перед пополнением счета стоит ознакомиться с нашей статьей – «ТОП-10 способов, как лучше пополнять счет у брокера».

Переводы с электронных кошельков

Условия и порядок проведения подобных платежей аналогичны предыдущим, то есть запрос обрабатывается практически мгновенно. При возникновении задержек нужно сделать соответствующий запрос в службу поддержки, указав идентификатор операции.

Размер минимальной суммы, которая может быть зачислена на счет, зависит от кошелька и может составлять от 5 до 15 долларов:

Обучение у брокера

Для новичков у брокера Pocket Option предусмотрен раздел, посвященный обучению, так как многие могут не знать, с чего начинать торговлю.

Чтобы получить исчерпывающую информацию о трейдинге на торговой платформе брокера, потребуется перейти в раздел «Помощь», который находится на левой боковой панели:

Система обучения в Покет Оптион удобна тем, что в ней представлено не только текстовое руководство, а и видеоуроки. Также в разделе можно:

Обратиться в поддержку.

Узнать ответы на частые вопросы.

Ознакомиться с простым руководством для начинающих трейдеров.

Ознакомиться с руководством по торговле на Форекс.

Изучить торговые стратегии для Pocket Option.

Ознакомиться с советами от брокера.

Ознакомиться со словарем трейдера.

Преимущества торговой платформы

Платформа брокера PocketOption считается одной из самых удобных и инновационных, так как включает в себя не только терминал для торговли опционами, а и множество других полезных возможностей. Вот некоторые из них:

Большое количество торговых активов.

Выгодные условия для партнеров, участвующих в партнёрской программе брокера.

Многогранное обучение, которое подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам.

Наличие индикаторов и графических инструментов.

Различные бонусы и подарки, которые делают торговлю менее рисковой и дают возможность заработать больше.

Быстрый ввод и вывод средств на различные платежные системы.

Заключение

Как можно видеть, регистрация в Покет Опшен очень проста и данный процесс не занимает много времени. А главное то, что приступить к торговле можно уже почти сразу после открытия счета.

Сама торговая платформа брокера обладает всем необходимым для успешной торговли на финансовых рынках и позволяет начать зарабатывать даже тем, у кого еще не очень много опыта в данной сфере.

Открыть счет в PocketOption

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