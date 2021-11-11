    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Pocket Option
        /
        Настройки торговой платформы Pocket Option

        Pocket Option: настройки торговой платформы

        Торговая платформа брокера Pocket Option является функциональным веб-терминалом со множеством функций и возможностей. Из-за этого трейдеры-новички могут не сразу понять, как использовать его в полную силу, ведь Покет Опшен дает возможность настраивать график, использовать индикаторы и графические элементы, копировать сделки с графика и многое другое. Поэтому в этой статье рассмотрим, как настроить терминал брокера Pocket Option.

        Покет Опшен: настройки рабочей платформы на экране

        Внести изменения в стандартные настройки терминала Pocket Option можно через меню, представленное в виде трех точек, которые располагаются в том же месте, где и раздел с выбором активов:

        Покет Опшен настройки рабочей платформы на экране

        В этом списке можно найти:

        • социальную торговлю;
        • настроение рынка;
        • мониторинг сделок.

        Отображение и копирование сделок других пользователей

        Покет Опшн предлагает трейдерам возможность просмотра сделок других пользователей. Данная функция работает в режиме реального времени, а все сделки других пользователей отображаются на графике. Для включения и отключения данной опции нужно в разделе с настройками нажать на кнопку «Социальная торговля»:

        Отображение и копирование сделок других пользователей

        Каждый трейдер может скопировать сделки, совершенные другими пользователями, прямо с графика. Но на это отводится только 10 секунд. При копировании сделок нужно учитывать, что новый ордер после этого открывается на ту же сумму, которую другой пользователь вложил в операцию. Если на счету недостаточно средств, то процедура не будет проведена. Чтобы выполнить такую операцию, нужно выбрать на графике любую сделку и нажать на «Копировать»:

        копирование сделок с графика

        Настроение рынка

        Функция «Настроение рынка» позволяет трейдерам следить за сделками, которые совершают другие пользователи в режиме реального времени. Данная опция применяется также для того, чтобы видеть в текущий момент соотношение между количествами опционов Call и Put (зеленый – Calls, красный ­– Puts). Благодаря этому трейдеры понимают настроение рынка.

        Включается данная функция через тот же раздел с настройками торгового терминала:

        Настроение рынка pocket option

        Включение мониторинга сделок

        При запуске данной опции открывается окно, в котором отображаются все открытые сделки с указанием размера предполагаемой прибыли. Открыть такой монитор можно через меню с настройками, нажав на соответствующую кнопку:

        Включение мониторинга сделок

        Настройка графика

        Платформа Pocket Option поддерживает 5 типов графиков:

        • японские свечи;
        • линии;
        • область;
        • бары;
        • Heiken Ashi.

        типы графиков покет опшн

        График с областями представлен в виде тиковой диаграммы, которая отображает движение цены в виде заливки фигур. Этот процесс протекает в режиме реального времени. То есть новая цена появляется сразу после того, как изменяется курс. Под тиком понимается минимальное колебание цены. Если курс меняется значительно, то на графике могут появиться одновременно несколько тиков. Для включения области необходимо выбрать график «Линия», после чего на панели настроек выбрать «Отобразить область»:

        область график покет оптион

        График «Линия» визуально напоминает предыдущий. Но в данном случае движение цены отображается в виде линий.

        Свечной график показывает изменение курса в виде диапазона от минимума до максимума в пределах заданного таймфрейма. Тело свечи – это разница между ценой открытия и закрытия. Тонкие линии, расположенные сверху и снизу, – это тени. Данный параметр показывает соответственно максимальное и минимальные значение цены, которое та достигла в период формирования свечи. Также данный график показывает характер изменения курса. Если тренд идет вверх (цена закрытия выше цены открытия), то свечи окрашиваются в зеленый цвет, а если идет вниз – в красный цвет.

        График с барами визуально похож на свечной. В этом случае на диаграмме тоже отображаются цены открытия (показана в виде горизонтальной линии, расположенной слева), закрытия (линия располагается справа), максимума и минимума.

        График Heiken Ashi визуально неотличим от свечного. Но в данном случае свечи формируются с использованием алгоритма, который минимизирует влияние рыночного «шума» и сглаживает цены.

        Также в настройках графика можно включить/выключить:

        1. отображение таймера, который показан рядом с ценой;
        2. автоматическую прокрутку графика;
        3. привязку к сетке.

        настройки графика

        При желании можно поменять цвет свечей. Для этого нужно нажать на кнопку «Изменить цвет свечей»:

        изменение цвета свечей

        Скрытие баланса и личных данных

        Если трейдеру необходимость скрыть размер депозита и личные данные, которые отображаются на графике, то нужно нажать на аватар и отключить опцию «Показать данные», нажав на иконку «глаза»:

        Скрытие баланса и личных данных

        Секретные настройки

        Про эти настройки знают не все трейдеры, так как они спрятаны на вкладке с информацией о торговом аккаунте, которые можно открыть нажатием на вашу иконку:

        настройки pocket option

        Далее откроется окно с настройками, которые могут быть полезны любым трейдерам.

        Включение звуков

        Трейдеры не проводят все время, следя за графиком и ожидая, пока выставленные сделки закроются. При этом пользователям необходимо своевременно узнавать, когда завершаются операции. Для таких целей в терминале Pocket Option предусматриваются звуковые оповещения, для включения которых необходимо в разделе с настройками запустить «Управление звуком»:

        Включение звуков

        Изменение цветовой темы

        При желании вы можете поменять цветовую тему всего терминала, которых на выбор есть четыре:

        1. темная тема;
        2. зеленая тема;
        3. светлая тема;
        4. синяя тема.

        Изменение цветовой темы

        И ваш терминал сможет выглядеть подобным образом:

        Темная Зеленая
        Темная тема Зеленая тема
        Светлая Синяя
        Светлая тема Синяя тема

         

        Подсказки о результатах торговли на графике

        Данное уведомление оповещает трейдера о сумме сделки и результатах, достигнутых после закрытия операции, которые появляются на графике:

        Подсказки о результатах торговли на графике

        Включается и отключается эта опция через меню с настройками на вкладке «Подсказки»:

        настройки подсказок

        Индикаторы

        В данном случае речь идет не о технических индикаторах. Это меню открывает доступ для быстрого переключения между экономическим календарем, бесплатными сигналами и бонусами PocketOption:

        Индикаторы в настройках

        После включения параметров в левом верхнем углу графика появятся иконки бонусов, сигналов и аналитики:

        иконки сигналов и аналитики

        Функция «Сигналы» (отображается в виде стрелки) открывает трейдерам доступ к информации о предполагаемом направлении движения цены, которое определяется на основании автоматического анализа текущей ситуации на рынке. Данный параметр можно настроить на заданное время покупки. Количество стрелочек определяет мощность тренда: чем больше первый параметр, тем выше вероятность, что цена пойдет в указанном направлении. Если нажать на иконку сигналов, то можно будет увидеть рекомендацию по совершению сделки:

        бесплатные сигналы pocket option

        Предупреждение: если вы нажмете на красную или зеленую кнопку, откроется сделка!

        Если нажать на иконку аналитики, то откроется окно с тремя вкладками:

        1. экономический календарь;
        2. аналитика;
        3. приложения.

         

        Экономический календарь Аналитика Приложения
        Экономический календарь Аналитика Приложения

         

        Иконка бонуса появляется, если у вас активирован какой-то промокод Покет Опшен в данный момент времени. При нажатии на нее появится информация о том, какой бонус используется. Данная информация отображается в виде всплывающего окна:

        промокод Покет Опшен на бонус к депозиту

        Также там могут располагаться иконки, показывающие активные безрисковые сделки, бустеры и лотерею драгоценных камней.

        Бустеры отображаются в виде буквы «В», а функция безрисковой торговли, которая применяется для удаления ордеров, приносящих убыток, отображаются в виде буквы «R».

        Драгоценные камни – это уникальное для Pocket Option предложение. Кристаллы открывают трейдерам доступ к дополнительным бонусам. Покет Опшен регулярно проводит лотереи драгоценных камней, информацию о которых можно получить, нажав на значок «G».

        Оптимизация графика

        Последней вкладкой в настройках является оптимизация графика, которая может помочь ускорить его работу, но обратите внимание, что это не всегда может сработать:

        Оптимизация графика

        Окно торговых активов

        Торговые активы можно найти в специальном окне, нажав на иконку актива в левом верхнем углу. Данное окно обладает некоторыми настройками/функциями и трейдерам доступны:

        1. поиск;
        2. добавление в избранное;
        3. сортировка по прибыльности или алфавиту;
        4. просмотр расписания.

        Окно торговых активов

        Поиск позволяет быстро найти актив по названию.

        Добавление в избранное подойдет тем трейдерам, которые используют в торговле одни и те же активы. Поэтому будет удобным пометить их «звездочкой», чтобы не тратить время на их поиск каждый раз.

        Сортировка по прибыльности или названию покажет вам самые прибыльные инструменты первыми или отсортирует активы по алфавиту.

        Расписание позволяет увидеть, какие активы торгуются на данный момент, какие закрыты, а по каким котировки предоставляются в формате OTC:

        время работы торговых активов

        Если нажать на кнопку «Открыть расписание», то можно будет ознакомиться с расписанием для всех торговых инструментов брокера Покет Опшн:

        расписание торговых активов покет опшен

        Мультиграфик

        Если вы хотите следить сразу за несколькими графиками, то можете использовать функцию «мультиграфика», которая позволяет открыть до 4 окон одновременно разными способами:

        настройка Мультиграфика

        Выбрав стандартное расположение в виде четырех равномерных окон, можно получить удобное отображение:

        4 графика в одном окне pocket option

        Горячие клавиши

        На панели инструментов справа есть иконка «клавиатуры». Нажав на нее, можно открыть настройки горячих клавиш.

        Горячие клавиши более актуальны для опытных трейдеров, которые совершают множество сделок и принимают решение об открытии ордеров в течение нескольких секунд. В данном разделе пользователи могут самостоятельно определять каждой клавише точную задачу в зависимости от личных предпочтений.

        горячие клавиши

        Заключение

        Брокер Pocket Option располагает большим количеством настроек, которые могут упростить трейдинг в техническом смысле. Обратите внимание, что более правильно будет изучить все нужные вам настройки на демо-счету, так как некоторые параметры влияют на торговлю и их лучше опробовать с виртуальными деньгами.

        Открыть счет в PocketOption

        PO

        Смотрите так же:

        Бесплатный робот для Pocket Option

        Как торговать с мобильных устройств на платформе Pocket Option

        Платформа брокера Pocket Option для Windows

        Как торговать экспресс-ордерами у брокера Pocket Option

        Как участвовать в турнирах на платформе Pocket Option

        Партнерская программа брокера Pocket Option

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Option Bull
        Option Bull
        Спасибо за статью, теперь хоть знаю как установить темную тему))
        22 ноября 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Не знал, что у Покета можно сделать отображение мультиграфика, очень полезная функция. По-моему это хорошая альтернатива 100500 монитароам с графиками)
        21 ноября 2022
        Ответить
        Григорий
        то что надо для того кто еще на покете не торговал, спасибо. очень много всего надо проверить теперь)
        15 ноября 2021
        Ответить
        Герман Гусев
        Герман Гусев
        ого в pocket option сколько настроек. я думал там будет штук 5. а тут набор такой что и у трейдинг вью столько нету))
        15 ноября 2021
        Ответить
        Алексей Алексеев
        Алексей Алексеев
        я эти настройки все сам нашел, когда платформу изучал, но вот про настройки графика самого я чего-то не знал, спасибо. поменял себе цвета и стало в разы лучше видно паттерны
        15 ноября 2021
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!