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        Опасна ли торговля по новостям с Binarium?

        Опасна ли торговля по новостям: советы от Binarium

        торговля по новостямТорговать по новостям и экономическому календарю предпочитают трейдеры с ограниченным числом активов. Специалисты брокера Binarium уверены, что для них такой метод анализа каждого из опционов один из наиболее удобных и перспективных. 

        Какие бывают новости?

        К новостям можно подготовиться и даже составить план торговли после их выхода, но не всегда. Все зависит от того, к какой категории они относятся. Кроме того имеет значение связь новости и актива. Не каждая новость влияет на стоимость опциона. Задача трейдера, торгующего по новостям, определить степень влияния новости на актив, спрогнозировать реакцию рынка. 

        Известны три вида новостей:

        • постоянные;
        • ожидаемые;
        • спонтанные. 

        Отслеживать постоянные новости можно в экономическом календаре событий. На сайте Бинариума он есть в свободном доступе. Дата выхода таких новостей известна заранее и повторяются они из месяца в месяц, из квартала в квартал, из года в год. В списке таких событий квартальные и годовые отчеты крупных компаний из экономически развитых стран и пр. Например, это могут быть отчеты об уровне потребительской лояльности, финансовые отчеты и т.д. 

        Запланированные новости ожидаются после коротких анонсов событий. Например, известно, что в среду будет выступать глава Центробанка Европы, но неизвестно, о чем он станет говорить. К таким новостям тоже нужно готовиться, иметь как минимум два эффективных плана действий на случаи разных поворотов событий. 

        Слова чиновников и политических деятелей способны расшатать экономику стран, поэтому финансовый рынок реагирует на них остро и активно. 

        экономические показателиСпонтанные новости потому и называются так — их появление и последствия нельзя предусмотреть заранее. К спонтанным новостям относятся заметки о катаклизмах, терактах, политических переворотах. Они появляются неожиданно и также неожиданно, но активно меняют ситуацию на рынке. Вот почему торговать по спонтанным новостям сразу после их выхода не рекомендуется. Имеет смысл подождать от получаса до двух часов, чтобы понять, в каком направлении действовать. 

        Принцип торговли по новостям

        Чтобы торговля бинарными опционами приносила прибыль, нужно придерживаться торгового плана, работать по эффективной стратегии. Эксперты Бинариум предлагают начать с простого — действовать по настроению рынка, то есть, следить за реакцией на выход новости, открывать сделки в соответствие с ситуацией. 

        Не имея достаточно опыта и практики в сфере трейдинга, сложно спрогнозировать ситуацию до выхода новости или в первые минуты после. Торговля по тренду снизит риски. 

        Не забывайте о связи события с активом. Не все новости отражаются на стоимости опциона. Понять, насколько тесна эта связь и есть ли она вообще поможет анализ. 

        И еще момент, рынок реагирует не на все новости. Бывает, что событие остается незамеченным. Так случается, когда прогнозы уже “отработали”. Рынок отреагировал на новость до ее выхода и в момент появления остался вне игры. 

        Экономический календарь

        Трейдинг по новостям и экономический календарь неизменно связаны. Даты выхода новостей с учетом часовых поясов отмечаются в календаре, трейдеру остается только отслеживать события и заранее к ним готовиться. Естественно, это касается регулярных новостей. 

        Одного экономического календаря для отслеживания событий недостаточно. Чтобы понимать, какая новость с какой силой пронесется по рынку и заденет ли используемые опционы, нужно знать базовые принципы работы экономики, разбираться в политике, уметь анализировать, сопоставлять факты и делать правильные выводы. 

        Всему вышеперечисленному можно научится, но что не зависит от трейдера — условия брокера. Если компания изначально настроена на обман и мошенничество, даже самый глубокий анализ и правильные решения не помогут выйти в прибыль. Вот почему так важно сначала найти надежного брокера и только потом сосредоточиться на торговле по новостям. 

        Что нужно знать про ограничения?

        экономический календарьТорговля по новостям и турбо-сделки с экспирацией до минуты несовместимы. После выхода новости рынку нужно время на то, чтобы как-то отреагировать. Реакция не всегда стабильна и в первые минуты после события сложно прогнозируется. Вот почему нужно дождаться пока ситуация более или менее стабилизируется.

        Вид опционов тоже имеет значение. Например, двойное касание или лестница в торговле по событиям неэффективны. 

        Другое дело — валютные пары. В торговле по новостям такие активы наиболее перспективные. Новости по каждому из активов пары и правильные прогнозы позволят трейдеру открыть удачные сделки с профитом до 90%. 

        В завершение добавим, что торговля по новостям имеет право на жизнь, более того, приносит прибыль всем, кто относится к процессу ответственно и заранее продумывает несколько вариаций торгового плана, но лишь в том случае, если брокер работает честно. 

        Торговать с Binarium

        Бинариум

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        Комментарии

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        Option Bull
        Option Bull
        Очень часто стала слышать такое выражение "Nonfarm Payrolls". Что это такое и как торговать по этим новостям?
        Мирослава, если вы новичок, то я бы посоветовал вам начать с торговли на стандартных валютных парах
        08 ноября 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Ожидал что статья будет об особенностях торговли по новостям на Бинариуме, а на самом деле здесь общая информация.
        08 ноября 2022
        Ответить
        Ольга
        Очень часто стала слышать такое выражение "Nonfarm Payrolls". Что это такое и как торговать по этим новостям?
        Мирослава, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls). Перед выходом новости рынок обычно затихает. Все ждут. А после начинаются резкие скачки в разные стороны. Поэтому входить в сделку сразу после выхода новости рискованно. Дождитесь, формирования определённой закономерности. Как только цена отойдёт на определённое расстояние вниз, открываем сделку на понижение. Когда видим, что котировки начали направленное движение вверх, открываем сделку на повышение. Важно! Даже после того, как сформируется определённое направление цены, отката не избежать. Поэтому входить в сделку нужно на небольшой срок. Оптимально – 10–20 минут.
        07 ноября 2022
        Ответить
        Мирослава
        Мирослава
        Очень часто стала слышать такое выражение "Nonfarm Payrolls". Что это такое и как торговать по этим новостям?
        07 ноября 2022
        Ответить
        Жорик
        Жорик
        Если все делать правильно, составить четкий план действий и следить за тенденциями на рынке, то торговля по новостям у брокера Бинариум вполне может быть успешной и прибыльной.
        08 апреля 2021
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