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        Стратегия Awesome Bitcoin

        Стратегия для Binarium "Awesome Bitcoin"

        Биткоин для многих опытных трейдеров брокера Binarium считается относительно новым активом, который, несмотря на это, пользуется огромной популярностью. Данная криптовалюта отличается высокой волатильностью, что и обусловило такой спрос.

        Почему трейдеры брокера Binarium торгуют биткоином?

        Популярность биткоина и криптовалют во многом обусловлена тем, что данный рынок функционирует круглосуточно и 7 дней в неделю, когда как традиционные биржи (в том числе и валютная) закрываются на выходные. Поэтому трейдеры нередко используют данный актив для извлечения прибыли в период затишья.

        Правила торговли биткоином

        Вне зависимости от того, какая выбрана стратегия для Бинариум, нужно учитывать, что биткоин — это высоковолатильный актив, цены на который меняются стремительно. Котировки на данную криптовалюту могут в течение дня вырасти и упасть на десятки процентов.

        Второй нюанс, который нужно учитывать при торговле биткоином, заключается в том, что новостные сводки оказывают серьезное влияние на цену этого актива. Кроме того, для криптовалюты характерны продолжительные тренды. В связи с этим только грамотное использование технических инструментов и стратегий при торговле бинарными опционами позволит регулярно получать доход от торговли биткоином.

        Трейдеры брокера Binarium рекомендуют использовать в работе с данной криптовалютой индикатор Awesome Oscillator, который по умолчанию встроен в терминал.

        Добавление индикатора

        Данный индикатор после включения появляется под ценовым графиком. Внешней Awesome Oscillator представлен в виде гистограммы, которая при пересечении нулевого уровня сигнализирует об удачном моменте для открытия сделки. Направление такого пробития указывает, в какую сторону разворачивается тренд. То есть в случае, если гистограмма пересекает нулевой уровень сверху-вниз, то нужно открывать сделку на покупку опциона Put.

        Опцион Put

        В обратную сторону необходимо открывать сделку, если график индикатора пересекает нулевой уровень снизу-вверх. Торговать в рамках описанной системы нужно опционами со сроком экспирации, равного периоду формирования 2-10 свечей. В одну сделку можно инвестировать не более 4% от депозита.

        Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Бинариум

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        Комментарии

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        БиткоинТрейдер
        БиткоинТрейдер
        Под меня стратегию создавали?))) Согласен с тем, что биткоин скачет так что капец и 55 для него за час, это как 1 пункт для евро)) Но и его можно обуздать, если использовать правильный подход
        20 апреля 2020
        Ответить
        Андрейка
        Выдрали индикатор из стратегии хаоса вильямса, а лучше бы ее полностью и использовали. там кстати на платформе есть аллигатор, так что если кто любят эту стратегию, можно торговать))
        20 апреля 2020
        Ответить
        Алина Олегова
        Алина Олегова
        Спасибо за то что преподносите такой материал, тем кто начинает торговать у бинариум это вообще то что надо и будет полезно)
        20 апреля 2020
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