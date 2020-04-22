    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Binarium
        /
        Стратегии для брокера Binarium
        /
        Стратегия Буратино

        Стратегия для Binarium "Буратино"

        Название стратегии произошло из-за того, что сигнал на покупку формирует графическая фигура, внешне напоминающая сказочного персонажа. В данном случае головой «Буратино» является тело свечи, а носом — тень. Появление этой фигуры указывает на скорый разворот тренда. Чем длиннее размер тени, тем вероятнее смена тенденции. Данная стратегия для брокера Binarium отличается своей простой. Однако этот метод демонстрирует высокую эффективность в плане результативности сигнала.

        Почему нужно использовать стратегию «Буратино»?

        Данная стратегия пользуется большой популярностью среди трейдеров бинарными опционами, в том числе и клиентов брокера Binarium. Объясняется это простой и эффективностью метода, так как удачный момент для входа на рынок определяет одна свеча на графике. Причем данная фигура достаточно часто появляется в торговом терминале, и в большинстве случаев она дает точный сигнал.

        Правила торговли по стратегии для Binarium

        Для торговли по данной стратегии нужно задать в терминале брокера Binarium свечной график.

        Выбор свечного графика

        Сама фигура «Буратино» включает в себя 3 свечи. Как видно из приведенных примеров, сигнал к открытию сделки возникает на локальных минимумах и максимумах. Чем длиннее тень одной свечи, тем вероятнее разворот тренда. Объясняется это тем, что текущая ситуация не соответствует цене.

        Опцион Put

        Применяя данную стратегию для Бинариум, рекомендуется торговать со сроком экспирации в 15-30 минут и не инвестировать в одну сделку более 2% от депозита.

        Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Бинариум

        Смотрите также:

        Партнерская программа брокера бинарных опционов Binarium

        Как правильно открыть новый счет в компании Binarium?

        Мобильное приложение брокера бинарных опционов Binarium

        Какие преимущества дает VIP-счет у брокера Binarium?

        Как верифицировать счет в компании Binarium

        Binarium это развод?

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Maxtrade
        Maxtrade
        Взяли обозвали пинокио бар буратиной))) обычный пин бар, так же понятнее всем сразу о чем речь)
        22 апреля 2020
        Ответить
        Герман
        Герман
        Стратегия не стратегия, а больше паттерн просто, но эффективный все же
        22 апреля 2020
        Ответить
        Алексей
        Наверное все знают эту свечную формацию пин бар, но все же спасибо что просвящаете новичков)
        22 апреля 2020
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!