Стратегия для Binarium "Буратино"

Название стратегии произошло из-за того, что сигнал на покупку формирует графическая фигура, внешне напоминающая сказочного персонажа. В данном случае головой «Буратино» является тело свечи, а носом — тень. Появление этой фигуры указывает на скорый разворот тренда. Чем длиннее размер тени, тем вероятнее смена тенденции. Данная стратегия для брокера Binarium отличается своей простой. Однако этот метод демонстрирует высокую эффективность в плане результативности сигнала.

Почему нужно использовать стратегию «Буратино»?

Данная стратегия пользуется большой популярностью среди трейдеров бинарными опционами, в том числе и клиентов брокера Binarium. Объясняется это простой и эффективностью метода, так как удачный момент для входа на рынок определяет одна свеча на графике. Причем данная фигура достаточно часто появляется в торговом терминале, и в большинстве случаев она дает точный сигнал.

Правила торговли по стратегии для Binarium

Для торговли по данной стратегии нужно задать в терминале брокера Binarium свечной график.

Сама фигура «Буратино» включает в себя 3 свечи. Как видно из приведенных примеров, сигнал к открытию сделки возникает на локальных минимумах и максимумах. Чем длиннее тень одной свечи, тем вероятнее разворот тренда. Объясняется это тем, что текущая ситуация не соответствует цене.

Применяя данную стратегию для Бинариум, рекомендуется торговать со сроком экспирации в 15-30 минут и не инвестировать в одну сделку более 2% от депозита.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

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