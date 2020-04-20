Стратегия для Binarium "Parabolic SAR"

Parabolic SAR – это технический индикатор для бинарных опционов, посредством которого трейдеры, включая клиентов брокера Binarium, определяют момент разворота тренда. Данный инструмент пользуется высокой популярностью из-за своей эффективности и простоты использования. При помощи Parabolic SAR трейдеры могут уменьшить вероятность запаздывания при чтении графика на фоне выраженной тенденции.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

Почему трейдеры брокера Binarium применяют этот инструмент?

Parabolic SAR имеет сходство с индикатором Скользящие средние. Однако первый инструмент двигается быстрее. Поэтому Parabolic SAR точнее реагирует на изменяющийся тренд. То есть данный инструмент своевременно показывает момент разворота тенденции.

Принципы торговли

Прежде чем применять данную стратегию для Бинариум, необходимо запустить индикатор в торговом терминале (меню «Индикаторы», раздел «SAR»).

После включения появляется ломаная пунктирная линия, являющаяся графическим отображением Parabolic SAR.

Трейдинг по стратегии, основанной на показателях индикатора, достаточно прост. Чтобы определить текущее направление тренда, необходимо выяснить, где располагается ломаная пунктирная линия: под ценой — восходящая тенденция, над ценой — нисходящая. Открывать сделку на покупку соответствующего ордера нужно после того, как график индикатора пересечен ценовой.

На приведенном ниже изображении показано, что сначала на рынке наблюдался нисходящий тренд. Но затем на графике сформировалась свеча, под которой расположилась пунктирная линия Parabolic SAR. Эта ситуация указывает на изменение направления тренда. То есть в данном случае необходимо открывать в терминале брокера Binarium сделку на покупку опциона Call.

Применять данный индикатор при боковом тренде не рекомендуется. В таких условиях Parabolic SAR часто дает ложные сигналы. Чтобы уменьшить вероятность их возникновения, необходимо до начала торговли определить силу текущего тренда.

Используя эту стратегию для Бинариум, рекомендуется покупать опционы со сроком экспирации в 15-30 минут, инвестируя в одну сделку до 2% от депозита.

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