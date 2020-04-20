    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Binarium
        /
        Стратегии для брокера Binarium
        /
        Стратегия Parabolic SAR

        Стратегия для Binarium "Parabolic SAR"

        Parabolic SAR – это технический индикатор для бинарных опционов, посредством которого трейдеры, включая клиентов брокера Binarium, определяют момент разворота тренда. Данный инструмент пользуется высокой популярностью из-за своей эффективности и простоты использования. При помощи Parabolic SAR трейдеры могут уменьшить вероятность запаздывания при чтении графика на фоне выраженной тенденции.

        Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

        Почему трейдеры брокера Binarium применяют этот инструмент?

        Parabolic SAR имеет сходство с индикатором Скользящие средние. Однако первый инструмент двигается быстрее. Поэтому Parabolic SAR точнее реагирует на изменяющийся тренд. То есть данный инструмент своевременно показывает момент разворота тенденции.

        Принципы торговли

        Прежде чем применять данную стратегию для Бинариум, необходимо запустить индикатор в торговом терминале (меню «Индикаторы», раздел «SAR»).

        Добавление индикатора

        После включения появляется ломаная пунктирная линия, являющаяся графическим отображением Parabolic SAR.

        Индикатор Parabolic SAR

        Трейдинг по стратегии, основанной на показателях индикатора, достаточно прост. Чтобы определить текущее направление тренда, необходимо выяснить, где располагается ломаная пунктирная линия: под ценой — восходящая тенденция, над ценой — нисходящая. Открывать сделку на покупку соответствующего ордера нужно после того, как график индикатора пересечен ценовой.

        На приведенном ниже изображении показано, что сначала на рынке наблюдался нисходящий тренд. Но затем на графике сформировалась свеча, под которой расположилась пунктирная линия Parabolic SAR. Эта ситуация указывает на изменение направления тренда. То есть в данном случае необходимо открывать в терминале брокера Binarium сделку на покупку опциона Call.

        Опцион Call

        Применять данный индикатор при боковом тренде не рекомендуется. В таких условиях Parabolic SAR часто дает ложные сигналы. Чтобы уменьшить вероятность их возникновения, необходимо до начала торговли определить силу текущего тренда.

        Используя эту стратегию для Бинариум, рекомендуется покупать опционы со сроком экспирации в 15-30 минут, инвестируя в одну сделку до 2% от депозита.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Binarium

        Смотрите также:

        Партнерская программа брокера бинарных опционов Binarium

        Как правильно открыть новый счет в компании Binarium?

        Мобильное приложение брокера бинарных опционов Binarium

        Какие преимущества дает VIP-счет у брокера Binarium?

        Как верифицировать счет в компании Binarium

        Binarium это развод?

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Да действительно: очень похоже на скользящие средние)))
        18 января 2024
        Ответить
        Karolina
        Karolina
        Был когда-то любимым индикатором, но появились сейчас другие намного эффективнее) Но с учетом того что он есть на самой платформе, этого хорошо
        20 апреля 2020
        Ответить
        БиткоинТрейдер
        БиткоинТрейдер
        Отдельно лично мне сложно использовать этот инд. а вот в стратегии вместе с какими-то уровневыми индикаторами он хорошо себя показывает.
        20 апреля 2020
        Ответить
        Егор Фролов
        В параболике вся сложность в правильно подборе параметров, но если все же поразбираться, то выжать прибыль из него получится
        20 апреля 2020
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку [email protected]

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!