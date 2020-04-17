Стратегия для Binarium "Тепловая карта"

Под тепловой картой трейдеры, включая клиентов брокера Binarium, понимают индикатор, который показывает котировку одной валюты по отношению к другим активам. Данный инструмент позволяет воссоздать четкую картину текущей ситуации на рынке. Научившись использовать данную стратегию для Бинариум, можно регулярно получать сигналы, которые обеспечивают прибыльную торговлю бинарными опционами.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

Почему трейдеры применяют эту стратегию для Бинариум?

Тепловая карта позволяет вести торговлю, не прибегая к техническому и фундаментальному анализу. Используя данный инструмент, можно находить точки для входа на рынок без графика. Чтобы повысить эффективность Тепловой карты, рекомендуется совершать сделки в интервале от 15 до 30 минут.

Правила применения стратегии для Бинариум

Тепловая карта — это таблица, в которой в виде шахматной доски выведено соотношение между активами в зависимости от их текущих котировок. Сверху и сбоку приведены определенные валюты. Горизонтальный ряд показывает рост либо падение котировок одного актива по отношению к другому.

Тепловая карта окрашена в 5 цветов:

зеленый — свидетельствует о перекупленности актива, или о скором падении цены;

красный — указывает на перепроданность и скорый рост котировок;

бледно-зеленый — окрас появляется в случаях, когда цена торгуемых активов приближается к зоне перекупленности;

бледно-красный — цена приближается к зоне перепроданности;

серый — показывает о нейтральном настроении трейдеров по отношению к валютной паре.

Для понимания особенностей торговли по Тепловой карте стоит рассмотреть пример.

На приведенном выше примере видно, что открывать сделку на покупку опционов Put по следующим парам:

AUD/USD;

AUD/EUR;

AUD/CHF;

AUD/JPY;

AUD/GBP;

NZD/USD;

NZD/JPY;

NZD/CHF;

CAD/CHF.

Тепловая карта показывает несколько активов, по которым можно открывать сделки на покупку Call. Это те же валютные пары, но представленные в обратном порядке. То есть покупать опцион Call нужно на CAD/AUD, CHF/ADU, EUR/AUD и так далее.

Применяя эту стратегию для Бинариум, рекомендуется обращать внимание на пересечения, окрашенные в зеленый и красный цвета, а оттенки — игнорировать. Торговать по Тепловой карте следует опционами со сроком экспирации в 15-30 минут, инвестируя в одну сделку не более 2% депозита.

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