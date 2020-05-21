Стратегия для Binarium "Торговля по ГЭПу"

Под ГЭПом понимается ситуация, когда происходит разрыв цены при большом объеме торговли определенным активом. Столь резкие изменения характерны для будних дней. Но бывает и так, что в выходные котировки на активы корректируются, и в понедельник возникает ГЭП.

Почему нужно торговать при ГЭПе?

Применяя данную стратегию для брокера Binarium, можно с достаточно высокой эффективностью извлекать прибыль из торговли бинарными опционами. Причем применительно к этому активу такой подход считается наиболее результативным. Трейдеры, занимающиеся бинарными опционами, в основном торгуют валютой или акциями (облигациями). А оба рынка на выходные закрываются. То есть существует высокая вероятность того, что после закрытия валютного и фондового рынка в пятницу котировки за выходные сильно изменяться. И в понедельник после открытия торгов возникнет ГЭП. Трейдеры, которые отслеживают подобные ситуации, могут еще в начале недели получить хорошую прибыль.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

Правила торговли по данной стратегии для Бинариум

Для торговли в рамках описываемой стратегии необходимо задать в терминале брокера Binarium свечной график.

Открывать сделку необходимо в том направлении, в котором произошел разрыв. На приведенном ниже изображении показан ГЭП на понижении цены. Данная ситуация свидетельствует о том, что на рынке в текущий момент больше сделок по выбранному активу совершают продавцы. Поэтому можно выставлять в терминале брокера Binarium сделку на покупку опциона Put.

Данная стратегия предполагает ведение торговли со сроком экспирации 15-30 минут. На одну такую сделку можно тратить не более 2% от депозита.

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