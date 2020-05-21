Стратегия для Binarium "Торговля по новостям"

Торговля по новостям — это разновидность фундаментального анализа. Однако, применяя данную стратегию для брокера Binarium, не следует забывать и о сигналах технических инструментов. Цены не всегда адекватно реагируют на выходящие новости. Потому трейдерам, которые торгуют бинарными опционами и придерживаются этой стратегии, необходимо научиться ждать.

Почему трейдеры брокера Binarium торгуют по новостям?

Торговля по новостям считается привлекательной и одновременно сложной для понимания стратегий. Обусловлено это тем, что сегодня различная информация способна повлиять на движение цены как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Однако валютный рынок объединяет в себе множество стран. Это означает, что определенные политические и экономические новости, затрагивающие определенное государство, оказывают влияние на котировку его валюты по отношению к другим активам.

Особенности торговли по новостям

Чтобы торговать по новостям, необходимо задать в терминале брокера Binarium свечной график.

Затем нужно открыть экономический календарь. Он также представлен на сайте брокера Binarium. Данный календарь прост в применении, так как в нем указано, какие новости и с какой силой оказывают влияние на определенный актив.

Перед тем как начинать торговлю, необходимо открывать экономический календарь. После выхода важных новостей индикаторы и торговые системы, которые ранее постоянно приносили доход, начинают с высокой регулярностью давать ложные сигналы. Объясняется это тем, что некоторые виды информации способствуют резкому росту волатильности, или провоцируют трейдеров активно скупать либо продавать активы.

Именно поэтому опытные участники рынка обычно прекращают торговлю во время выхода важных новостей. В этот момент нередко формируется боковой тренд, так как активность трейдеров сводится к минимуму. Благодаря данной особенности можно отметить на графике ценовой канал. Как только выходит новость, трейдеры приступают к торговле, что приводит к изменению движения тренда. После того как график пробивает ценовой канал, можно открывать сделку в направлении текущей тенденции.

На приведенном ниже изображении видно, что выход новостей спровоцировал активность покупателей. Это означает, что в подобных случаях нужно выставлять в терминале брокера Binarium сделку на покупку опциона Call.

Нужно отметить, что после выхода новости цены растут или падают в течение ограниченного периода времени. Затем котировки активов нередко возвращаются к прежним значениям. Поэтому, если трейдер не успел своевременно открыть сделку по направлению тренда в момент пробития канала, следует взять паузу и подождать отката цены.

Действуя в рамках данной стратегии, необходимо покупать опционы со сроком экспирации 15-30 минут. Максимальный объем инвестиций в одну сделку не должен превышать 2% от депозита.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

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