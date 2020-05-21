Стратегия для Binarium "Торговля по тренду"

Тренд — это то направление, в котором движется цена. То есть он показывает текущее настроение рынка. Торговля по тренду считается базовой стратегией, которую используют в работе все трейдеры брокера Binarium, включая новичков.

Почему стоит применять данную стратегию для Бинариум?

Используя данную стратегию для Бинариум, трейдер всегда может найти удачный момент для открытия сделки. Для этого достаточно научиться определять восходящий и нисходящий тренды. То есть нужно понять, когда цены преимущественно направлены вверх или вниз соответственно. Такие тенденции характерны для всех бирж вне зависимости от типа торгуемых активов. В основе понятия тренда заложены техническая и фундаментальная основа. Поэтому, действуя в рамках рассматриваемой стратегии, необходимо внимательно анализировать график, торгуя бинарными опционами.

Принципы торговли

Прежде чем открывать сделки, необходимо в терминале брокера Binarium определить направление тренда. Для этого нужно провести прямую линию через точки минимумов и максимумов. Ее направление указывает, куда движения тренд. На приведенном изображении видно, что тенденция восходящая.

Затем необходимо определить локальный максимум или минимум в зависимости от направления тренда. В рассматриваемом примере нужно выявить максимальное значение цены.

Применяя рассматриваемую стратегию для Бинариум, открывать сделку нужно после того, как ценовой график пробьет локальный максимум. Этот сигнал указывает на то, что тренд продолжит двигаться в прежнем направлении.

На последнем изображении видно, что данная стратегия эффективна. После пробития локального максимума тренд продолжил двигаться вверх.

Торговать по данной стратегии рекомендуется опционами со сроком экспирации в 15 минут. В одну сделку можно вкладывать не более 2% от депозита.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

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