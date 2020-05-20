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        Стратегия Торговля внутри ценового канала

        Стратегия для Binarium "Торговля внутри ценового канала"

        Торговля внутри ценового канала применяют трейдеры брокера Binarium, которые предпочитают работать на спокойном рынке. Данный подход можно применять в отношении всех активов. Но эта стратегия эффективна вне торговой сессии. Сделки, совершаемые по бинарным опционам в рамках данной системы, будут прибыльными при условии отсутствия волатильности.

        Почему трейдеры брокера Binarium предпочитают эту стратегию?

        После закрытия торговых сессий формируется боковой тренд. Связано это с тем, что большинство трейдеров, которые предпочитают открывать сделки на волатильном рынке, приостанавливают свою деятельность. В итоге на рынке формируется ситуация, характеризующаяся двумя особенностями: цена активов движется крайне медленно, благодаря чему легко спрогнозировать изменение направления графика в ближайшей перспективе.

        Применяя данную стратегию для Бинариум, трейдер может извлечь хорошую прибыль, если будет соблюдать ряд обязательных правил.

        Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

        Правила торговли

        Торговля в рамках рассматриваемой стратегии ведется активом, который не задействован в открытой сессии. Определившись с ним, необходимо выявить на графике в терминале брокера Binarium максимальные и минимальные значения цены. Проведя через эти точки линии, трейдер получит горизонтальный канал.

        Построение ценового канала Бинариум

        Затем необходимо проанализировать позицию. Если ценовой график приближается к верхней границе канала, то нужно открывать сделку на покупку опциона Put. В обратном случае, когда котировки доходят до нижнего предела, нужно выставлять ордер на Call.

        Опцион Call и Put от границ канала Бинариум

        Используя описываемую стратегию для Бинариум, нужно помнить о том, что ценовой график может как не дойти до границы, тем и пересечь верхний либо нижний уровень. Эта ситуация не является критичной. Если торговля ведется вне сессии, котировки активов возвращаются обратно в пределы канала. При необходимости можно дождаться, пока цена не отскочит к прежним значениями, и после этого открывать сделку. 

        Торговать по данной стратегии рекомендуется на 5-минутном графике опционами со сроком экспирации в 15 минут. Максимальный размер инвестиции в одну сделку не должен превышать 2% от депозита.

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        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Бинариум

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        Комментарии

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        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Потому что это самая простая стратегия.
        21 декабря 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        у всех брокеров есть стратегия работы в ценовом канале.
        20 декабря 2023
        Ответить
        Тренд
        Тренд
        Классика технического анализа - ценовые каналы. Работает везде и всегда
        20 мая 2020
        Ответить
        Оля
        А можно еще строить каналы вверх или вниз, а не только прямые как тут
        20 мая 2020
        Ответить
        Карл
        Классика технического анализа - ценовые каналы. Работает везде и всегда
        и на любом тф
        20 мая 2020
        Ответить
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