Стратегия для Binarium "Торговля золотом на новостях"

Трейдеры брокера Binarium активно используют золото в качестве торгового инструмента для торговли бинарными опционами. Данный металл ранее определял ценность мировых валют. Но сегодня золото привлекает к себе внимание из-за своей высокой волатильности.

Особенности стратегий для Бинариум по торговле золотом

Вне зависимости от типа выбранной стратегии для Бинариум нужно учитывать, что курс золота подвержен влиянию новостей. Поэтому цены на данный актив нередко подвергаются более существенным колебаниям, чем котировки некоторых валютных пар.

Принципы торговли золотом

Трейдинг золотом сравним с торговлей по новостям. То есть для определения направления цены на данный актив нужно следить за новостными сводками. При этом нужно учитывать следующую корреляцию: при падении курса валют стоимость золота чаще всего идет вверх. В ином случае цены на данный актив могут упасть.

Также необходимо отметить, что золото острее реагирует на новости, чем многие валютные пары. В частности, если котировки последних в течение дня могут измениться на 50 пунктов, то первого - на 100. В связи с этим золотом в основном торгуют трейдеры, которые предпочитают работать с высоковолатильными активами.

Брокер Binarium рекомендует торговать золотом, ориентируясь на экономический календарь. Если определенная новость, как предполагают эксперты, окажет существенное влияние на котировку этого актива, то стоит ожидать резкого роста или падения цен на металл.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

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