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        Стратегия Торговли золотом на новостях

        Стратегия для Binarium "Торговля золотом на новостях"

        Трейдеры брокера Binarium активно используют золото в качестве торгового инструмента для торговли бинарными опционами. Данный металл ранее определял ценность мировых валют. Но сегодня золото привлекает к себе внимание из-за своей высокой волатильности.

        Особенности стратегий для Бинариум по торговле золотом

        Вне зависимости от типа выбранной стратегии для Бинариум нужно учитывать, что курс золота подвержен влиянию новостей. Поэтому цены на данный актив нередко подвергаются более существенным колебаниям, чем котировки некоторых валютных пар.

        Принципы торговли золотом

        Трейдинг золотом сравним с торговлей по новостям. То есть для определения направления цены на данный актив нужно следить за новостными сводками. При этом нужно учитывать следующую корреляцию: при падении курса валют стоимость золота чаще всего идет вверх. В ином случае цены на данный актив могут упасть.

        Экономический календарь для золота

        Также необходимо отметить, что золото острее реагирует на новости, чем многие валютные пары. В частности, если котировки последних в течение дня могут измениться на 50 пунктов, то первого - на 100. В связи с этим золотом в основном торгуют трейдеры, которые предпочитают работать с высоковолатильными активами. 

        Влияние новостей на котировки золота

        Брокер Binarium рекомендует торговать золотом, ориентируясь на экономический календарь. Если определенная новость, как предполагают эксперты, окажет существенное влияние на котировку этого актива, то стоит ожидать резкого роста или падения цен на металл.

        Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Бинариум

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        Комментарии

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        Артур
        Артур
        Даже не пытался. Пока для меня это сложно.
        20 декабря 2023
        Ответить
        Григорий Туманов
        Григорий Туманов
        Как по мне, лучше поторговать в спокойное время, целее будет депо
        20 мая 2020
        Ответить
        Михаил Петров
        Михаил Петров
        На новостях опасно торговать, но зато заработать можно намного больше
        20 мая 2020
        Ответить
        Наргиз
        Золото на новостях очень сильно может сходить и вверх, и сразу вниз. очень волатильный инструмент!!
        20 мая 2020
        Ответить
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