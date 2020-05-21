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        Стратегия Три свечи

        Стратегия для Binarium "Три свечи"

        Стратегия для брокера Binarium «Три свечи», несмотря на свою простоту, отличается высокой эффективностью. Суть данного метода сводится к поиску на графике определенных паттернов, или колебаний курса, которые показывают направление тренда в ближайшей перспективе.

        Почему нужно использовать эту стратегию для Бинариум?

        Три свечи, так же известные, как разворотный бар — это паттерн, который отлично подходит для начинающих трейдеров для поиска точки входа на рынок. Опытные участники рынка бинарных опционов применяют данную стратегию в комбинации других методов с целью улучшения результативности сигнала.

        Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

        Принципы торговли

        Прежде чем начинать торговлю в рамках этой стратегии, необходимо определить на графике в терминале брокера Binarium три свечи, одна из которых (первая) достигла максимума либо минимума в текущих условиях. Следующая должна закрыться выше или ниже предыдущей. А последняя свеча служит в качестве сигнала, подтверждающего направление тренда.

        Правила работы по стратегии Три свечи

        Используя описываемую стратегию для Бинариум, необходимо открывать сделку на покупку соответствующего опциона в момент начала формирования последней свечи сразу после закрытия предыдущей. Входить на рынок нельзя, если первые два бара имеют небольшой размер либо когда вторая свеча заметно крупнее первой.

        Опцион Call

        Торговать в рамках описанной стратегии нужно со сроком экспирации, составляющим период формирования одной свечи. В одну сделку рекомендуется инвестировать не более 2% от депозита.

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        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Бинариум

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        Комментарии

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        Богдан
        Богдан
        данная стратегия присутствует у всех брокеров.
        tirant, Рынок везде один и тот же.
        18 декабря 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        данная стратегия присутствует у всех брокеров.
        13 декабря 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Все очень просто, как для начинающих.
        22 сентября 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Для начинающих пойдет. Тем более она встроенная в бинариум.
        22 сентября 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Три свечи маловато конечно. Но если работает...
        22 сентября 2023
        Ответить
        Tom
        Tom
        Три свечи норм стратегия, а вот 7 свечей там или 5 это уже перебор...
        Кирилл Радченко, Три свечи, мне кажется, больше подойдет для начинающих трейдеров, а вот 5, 7 и больше свечей, тут нужны более профессиональные подходи к торговле.
        10 марта 2021
        Ответить
        Кирилл Радченко
        Кирилл Радченко
        Три свечи норм стратегия, а вот 7 свечей там или 5 это уже перебор...
        21 мая 2020
        Ответить
        Дагон
        Три свечи норм стратегия, а вот 7 свечей там или 5 это уже перебор...
        это да, то уже как по мне извращение
        21 мая 2020
        Ответить
        Leonid
        Leonid
        А мне лично нравится больше паттерн 1-2-3, он будет точнее чем просто три свечи. Хотя для опционов может лучше и 3 свечи для короткой экспирациии.
        21 мая 2020
        Ответить
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