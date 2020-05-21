Стратегия для Binarium "Три свечи"

Стратегия для брокера Binarium «Три свечи», несмотря на свою простоту, отличается высокой эффективностью. Суть данного метода сводится к поиску на графике определенных паттернов, или колебаний курса, которые показывают направление тренда в ближайшей перспективе.

Почему нужно использовать эту стратегию для Бинариум?

Три свечи, так же известные, как разворотный бар — это паттерн, который отлично подходит для начинающих трейдеров для поиска точки входа на рынок. Опытные участники рынка бинарных опционов применяют данную стратегию в комбинации других методов с целью улучшения результативности сигнала.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

Принципы торговли

Прежде чем начинать торговлю в рамках этой стратегии, необходимо определить на графике в терминале брокера Binarium три свечи, одна из которых (первая) достигла максимума либо минимума в текущих условиях. Следующая должна закрыться выше или ниже предыдущей. А последняя свеча служит в качестве сигнала, подтверждающего направление тренда.

Используя описываемую стратегию для Бинариум, необходимо открывать сделку на покупку соответствующего опциона в момент начала формирования последней свечи сразу после закрытия предыдущей. Входить на рынок нельзя, если первые два бара имеют небольшой размер либо когда вторая свеча заметно крупнее первой.

Торговать в рамках описанной стратегии нужно со сроком экспирации, составляющим период формирования одной свечи. В одну сделку рекомендуется инвестировать не более 2% от депозита.

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