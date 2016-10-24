Базовые стратегии для начинающих трейдеров

Базовые стратегии торговли бинарными опционами очень просты, они основаны на четких правилах и одном-двух индикаторах. Изучив и поняв эти стратегии начинающий трейдер сможет переместиться уже к более сложным стратегиям трейдинга, и, соответственно, более высоком доходу.

Стратегия "Линии поддержки и сопротивления" Линии тренда помогают определить направление движения, и коридора в котором колеблется цена. Стратегия "Пробой линии" Суть стратегии поймать движение в тот момент, когда цена преодолевает уровни поддержки или сопротивления.



Стратегия "Отскок от линии" Цель данной стратегии поймать момент, когда цена не может пробить линии поддержки или сопротивления. Стратегия "Три черные вороны" Стратегия основанная на анализе японских свечей. Суть стратегии в определении разворота восходящей тренда вниз. Стратегия "Просвет в облаках" Восходящая тенденция. Суть стратегии в определении разворота нисходящего тренда вверх.

Стратегия "Пин Бар" Пин Бар - это свеча с маленьким телом и большим фитилем, устремленным вверх или в низ, в зависимости он направления рынка. Это сильный сигнал разворота движения рынка.

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